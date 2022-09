Tierquälerei Drei weitere besprayte Igel in Birsfelden aufgetaucht Nachdem zu Beginn der Woche neun Igel gefunden wurden, die mit Sprayfarbe angemalt waren, sind schon weitere drei Fälle aufgetaucht. Tierschützer hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagabend wurden weitere Igel mit Farbspuren entdeckt. zvg

Am Dienstag berichtete Tierschützer Olivier Bieli von einem traurigen Fund: Neun Igel seien im Raum Birsfelden mit Farbe angesprayt worden. Mit gefährlichen Folgen für die Tiere, denn durch die leuchtenden Markierungen verlieren diese ihre so wichtige natürliche Tarnung und sind so Fressfeinden ausgesetzt.

Die violetten Farbspuren scheinen noch relativ frisch zu sein. zvg

Unterdessen teilt Bieli mit, dass gestern bereits weitere drei Fälle farbversprayter Igel gesichtet wurden. Bei zweien habe es sich um frische, violette Farbspuren gehandelt, wie Bieli gegenüber der bz berichtet. Auf Anfrage der bz sagt Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Baselland, dass mit Farbe besprühte Igel ein Novum seien.

Noch am Dienstagnachmittag habe er beim Baselbieter Veterinäramt um eine Bewilligung dafür angefragt, die Tiere auf eigene Kosten einzufangen und einem Tierarzt vorzuführen. Derweil hoffen die Tierschützer um Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft.