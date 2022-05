Tierschutz Der wegen Tierquälerei verurteilte Rodersdörfer Bauer ist noch immer Ersatzgemeinderat Er legte einer trächtigen Kuh Nasenring samt Kette und Gewicht an. Vergangenen August sorgte der Fall für Aufsehen, da der Bauer ein ehemaliger Gemeinderat ist. Ersatzmitglied ist er noch immer.

Der Bauer hatte der Kuh einen Nasenring samt Kette und Gewicht angelegt. zvg/Olivier Bieli

Das Bild sorgte vergangenen August für einen Aufschrei unter Tierschützern: Olivier Bieli von Basel Animal Save hatte auf einer Weide eines Bauernhofs in Rodersdorf eine trächtige Kuh fotografiert, der ein Nasenring angelegt worden war. Schon das ist ein Verstoss gegen das Tierschutzgesetz respektive die Tierschutzverordnung. Doch an den Ring war zudem eine Kette befestigt, an deren Ende ein Gewicht baumelte. Bieli brachte den Fall beim Solothurner Veterinärdienst zur Anzeige, die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren ein.

Bauer könnte automatisch wieder in den Gemeinderat nachrücken

In einer aktuellen Mitteilung hält Bieli nun fest, dass der beschuldigte Bauer «mittels Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe wegen Tierquälerei verurteilt wurde». Die Solothurner Staatsanwaltschaft bestätigt dies auf Anfrage. Laut Sprecherin Sophie Baumgartner ist der Strafbefehl bereits im Januar rechtskräftig geworden, nachdem er von keiner Partei angefochten worden war. Damit kommt es erst gar nicht zu einem Gerichtsverfahren. Die bedingte Geldstrafe umfasst 80 einkommensabhängige Tagessätze, maximal wären 180 möglich gewesen. Für den Bauern bedeutet das in erster Linie einen Eintrag ins Strafregister sowie eine Probezeit von zwei Jahren, während der er sich nichts weiteres zu Schulden kommen lassen sollte.

Für zusätzliche Brisanz hatte der Fall gesorgt, da der Bauer zum Zeitpunkt der Tat für die SVP noch im Gemeinderat von Rodersdorf sass. Allerdings war er bereits im April 2021 aus dem Amt gewählt worden und seine Amtszeit endete just im August. Bei der Gemeinde bekleidet er aber weiterhin das Amt des Neophyten-Verantwortlichen. Und auch in die Exekutive könnte er zurückkehren: Da er auf der aus drei Köpfen bestehenden Wahlliste 2021 des Bündnisses Gut-Bürgerlich Rodersdorf (FDP, SVP und CVP) der einzig nicht Gewählte ist, würde er bei einem Rücktritt eines Listenkollegen automatisch nachrücken – so will es das Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Solothurn.

Gemeinderat, bürgerliches Bündnis und SVP befassen sich mit dem Fall

Für Bieli ist der Bauer auf allen Ebenen untragbar geworden:

«Wir erwarten von ihm, dass er im besten Falle seine Tierhaltung einstellt. Zudem erwarten wir einen Parteiausschluss seitens der SVP sowie die Aberkennung des verbliebenen Gemeindemandats.»

Das Urteil sei aus Tierschutzsicht viel zu lasch. Der Bauer war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Doch Quellen aus dem Umfeld zeichnen weniger das Bild eines boshaften Tierquälers, sondern sprechen von der Einsicht, einen einmaligen Fehler gemacht zu haben. Dazu passt auch, was Baumgartner von der Stawa sagt: «Wir gehen davon aus, dass eine bedingte Geldstrafe ausreicht, um den Betroffenen davon abzuhalten, weitere Straftaten zu begehen.»

Gleichwohl wird im politischen Rodersdorf über mögliche Folgen diskutiert. «Wir müssen es analysieren, die Fakten prüfen und dann über weitere Schritte nachdenken», sagt Gemeindepräsident Thomas Bürgi. Ganz grundsätzlich lehne der Gemeinderat Tierquälerei entschieden ab. Bei Urs Stoffel von Gut-Bürgerlich Rodersdorf klingt es ähnlich:

«Es gibt sicher Gesprächsbedarf, denn er hat uns die Verurteilung nie gemeldet.»

Wegen der kurzfristigen Anfrage noch nicht Stellung nehmen möchte Andrea Meppiel, Präsidentin der SVP Kreispartei Leimental. Sie nehme nun Rücksprache mit dem Vorstand und werde sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Personalie äussern.