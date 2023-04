TNW Das U-Abo für Erwachsene wird sechs Franken teurer pro Monat Vor sechs Jahren erhöhte der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) zuletzt seine Tarife für das U-Abo. Im Dezember 2023 werden die Preise angepasst. Insbesondere die Monats-Abos schlagen stark auf. Bei Jahres-Abonnementen ist der Aufschlag moderater.

Archivbild: Kenneth Nars

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember erhöht der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) seine Tarife. Dies sei eine Reaktion auf gestiegene Kosten für Löhne, Unterhalt und Energie, schreibt der TNW am Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung. Durch die Tariferhöhung würden die Preise der Jahresabos weniger stark steigen. Deshalb lohne sich das Jahresabo gegenüber der Monatsabo schneller. Für Erwachsene mit Jahresabo bedeutet dies 2 Franken mehr pro Monat, für Seniorinnen und Senioren 1.50 Franken mehr und für das Jugend-Abo 1 Franken mehr pro Monat. Beim Monatsabo beträgt die Tariferhöhung 6, 5 beziehungsweise 4 Franken.

Bei Einzeltarifen gibt es eine Erhöhung von durchschnittlich 6,4 Prozent. Der TNW teilt jedoch mit, dass diese Erhöhung umgehen werden könne, indem man eine Mehrfahrtenkarte kaufe. Dieser Preis bleibe unverändert. Zusätzlich komme hinzu, dass Einzeltarife wie auch Mehrfahrtenkarten neu in allen Richtungen innerhalb der Gültigkeit brauchbar seien. Im grenzüberschreitenden Verkehr sei dies jedoch nicht gültig.

Der TNW betont, dass die letzte Tariferhöhung bereit sechs Jahre her ist. Seit dieser Erhöhung habe es erhebliche Verbesserungen für die Kundschaft gegeben habe. Seit Mitte 2021 sei das U-Abo trinational gültig, das U-Abo könne mit einem flexiblen Gültigkeitsdatum gekauft werden und zusätzlich sei der öffentliche Verkehr in der Nordwestschweiz stark ausgebaut worden.