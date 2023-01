Tobler-Areal Sissach erhält beim Bahnhof ein neues Eingangstor Die Helvetia Versicherungen planen mit einem Neubau auf dem Tobler-Areal rund 45 Wohnungen und Platz für stilles Gewerbe.

Das Siegerprojekt zur Neuentwicklung des Tobler Areals in Sissach heisst Rösslihof und stammt vom Architekturbüro Harry Gugger. Bild: zvg

Wer am Bahnhof Sissach aussteigt, durchspaziert oder durchfährt, blickt zumeist auf die hellbraunen Gebäude des rund 3000 Quadratmeter grossen Tobler-Areals. In der Öffentlichkeit wohl am bekanntesten ist die Jokers-Bar. Diese wird es in ihrer heutigen Form schon bald nicht mehr geben. Die Helvetia Versicherungen, die das Grundstück der einstigen Firma Sixmadun 2016 erworben haben, wollen das Areal neu überbauen. Am Dienstagmorgen wurde das Siegerprojekt aus dem lancierten Studienauftrag vorgestellt. Die zehnköpfige Jury wählte einstimmig den Vorschlag des Harry Gugger Studio aus Basel.

Das höchste Gebäude an der Ecke Bahnhofstrasse/Rössligasse soll mit neun Stockwerken und 28 Metern Höhe zum optischen Leuchtturm der Überbauung werden. Aktuell misst das höchste Gebäude auf dem Areal rund 24 Meter. Dazu sind vier weitere Baukörper geplant, die gemeinsam einen Innenhof und mehrere begrünte Plätze bilden. Auf den Dächern sowie an den Südfassaden der Gebäude sind Photovoltaikanlagen vorgesehen. Das Areal soll öffentlich zugänglich bleiben, was gemäss dem Sissacher Gemeindepräsidenten Peter Buser der Gemeinde ein wichtiges Anliegen gewesen ist.

Bestehende Gebäude werden abgerissen

Diese Art der Verdichtung und damit auch das 28 Meter hohe Gebäude passe an diesen Ort, findet Buser. Die Gemeinde hatte 2019 im räumlichen Entwicklungskonzept festgelegt, dass an dieser Stelle zwischen Bahnlinie und Begegnungszentrum Verdichtung möglich sein soll.

Der Innenhof soll mit Bäumen geschmückt werden. Bild: zvg

Für Architekt Harry Gugger passt das Neubauprojekt von der Ausgestaltung her in Richtung Süden zu den grossflächigen Industriearealen, in Richtung Norden zur kleinräumigen Struktur des historischen Ortskerns. Das Neubauprojekt füge sich in die vorhandene Siedlungsstruktur ein, meinte auch Architekt Markus Jermann, der die Wettbewerbsjury präsidierte. Die bestehenden Gebäude auf dem Areal werden abgerissen.

Das Areal in unmittelbarer Bahnhofsnähe ist mit dem öffentlichen Verkehr bestens erschlossen. Dies sei aber Segen und Fluch zugleich, mahnte Architekt Gugger. Die Lärmschutzgesetze für Wohnbauten sind streng. Im langgezogenen Baukörper entlang der Bahnhofsstrasse werden die Wohnungen so konzipiert, dass sich in Richtung Bahnlinie Küchen und Badezimmer, in Richtung Norden Wohn- und Schlafzimmer befinden werden.

Keine Probleme durch Mehrverkehr

Unterhalb der neuen Überbauung soll es eine Einstellhalle mit rund 80 Parkplätzen geben. Ein Grossteil davon ist für die Öffentlichkeit vorgesehen, was in Bahnhofsnähe und neben dem Begegnungs- und Einkaufszentrum von Sissach von Nutzen sei. Mit den rund 45 neuen Mietwohnungen – mehrheitlich im kleineren und mittleren Grössensegment – und den vorgesehenen Gewerbenutzungen seien keine Verkehrsprobleme zu befürchten, glaubt Gemeindepräsident Peter Buser.

Bild: zvg

Bezüglich Gewerbe und auch Gastronomie ist es den Helvetia Versicherungen wichtig, bestehende Angebote in der Umgebung nicht zu konkurrenzieren, stellte Till Lokai, Leiter Immobilien West, klar.

Für den nötigen Quartierplan ist im November ein öffentliches Mitwirkungsverfahren geplant. Die Gemeindeversammlung soll im Juni 2024 über den Quartierplan befinden können.