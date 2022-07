Todesfall Baselbieter alt Regierungsrat Urs Wüthrich ist gestorben Völlig unerwartet ist der ehemalige SP-Magistrat aus Sissach mit 68 Jahren aus dem Leben geschieden. Urs Wüthrich war von 2003 bis 2015 Bildungsdirektor des Kantons Baselland.

Urs Wüthrich kurz vor seinem Abritt als Baselbieter Regierungsrat auf der Sissacher Fluh. Nicole Nars-Zimmer (19. Juni 2015)

Der ehemalige Baselbieter Regierungsrat Urs Wüthrich ist tot. Der 68-Jährige sei am Montagmorgen gestorben, berichtet am Dienstagmorgen das Onlineportal «Onlinereports». Wüthrich lebte seit 1987 in Sissach, er ist verheiratet und hat drei Töchter. Eine Tochter bestätigt auf Anfrage der bz den Tod Wüthrichs. Er sei völlig unerwartet aus dem Leben gerissen worden, nicht krank gewesen und «hatte noch viele Pläne».

Bildungsdirektor in einem stark politisierten Umfeld

Der Sozialdemokrat gehörte von 2003 bis 2015 der Baselbieter Regierung an und stand der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion vor. In seine Amtszeit fiel die – teilweise bereits vor seiner Amtszeit aufgegleiste – Gründung der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie die gemeinsame Trägerschaft des Baselbiets mit dem Stadtkanton an der Universität Basel.

Wüthrich zeichnete sich verantwortlich für die Bildungsreform Harmos, wobei einzelne Aspekte auf harsche Kritik stiessen. Vor allem in den letzten Amtsjahren Wüthrichs war die Volksschule im Baselbiet stark verpolitisiert.

Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der fünfköpfigen Exekutive hatte es der Sozialdemokrat nicht einfach. Kontroversen scheute er nicht. Bis zur Wahl Isaac Rebers (Grüne) im Jahr 2011 war er der einzige Vertreter des rotgrünen Lagers. Dazu sagte er in einem Porträt kurz vor seinem Abtritt im Sommer 2015:

«Ich war zwar oft alleine, aber nie einsam.»

Neben anderen Baselbieter Magistraten und Kantonsangestellten in Chefpositionen war Wüthrich 2013/2014 involviert in die sogenannte Honorar-Affäre, bei der es um privat vereinnahmte Sitzungsgelder aus staatlichen Verwaltungsratstätigkeiten ging. Wüthrich zahlte dem Kanton im Rahmen einer Vereinbarung 2425 Franken zurück.

Im Emmental in einem streng religiösen Umfeld aufgewachsen

Urs Wüthrich war heimatberechtigt in Trub und wuchs im Emmental in einer Täuferfamilie auf. Die Gemeinschaft und Religiosität in der Familie prägten ihn stark. Politisiert wurde er in den 1970er-Jahren in einer ländlich-linken Szene. Durch seine Arbeit als Zentralsekretär der Gewerkschaft VPOD stiess der ausgebildete Kaufmann und Psychiatriepfleger zur Politik – und liess sich in den 80er-Jahren im Baselbiet nieder.

Nach seiner Regierungstätigkeit engagierte er sich in mehreren Organisationen ehrenamtlich. So setzte er sich als Patronatspräsident für die Kunsteisbahn Sissach ein und half mit, mehrere Millionen Franken zur Sanierung der Halle zu beschaffen. Erst vor Jahresfrist übernahm er das Präsidium der Freiwilligenorganisation Benevol Baselland, auch amtete er als Präsident der Naturfreunde Schweiz.