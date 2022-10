Todesfall Häftling hat sich im Sommer im Gefängnis Liestal erhängt Anfang Juli verstarb ein 30-jähriger Häftling im Gefängnis Liestal. Die Untersuchung wurde eingestellt, die Todesursache konnte geklärt werden.

Der Häftling, der Anfang Juli tot in seiner Zelle aufgefunden worden war, hat sich das Leben genommen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (luzern, 29.07.2022)

Am 3. Juli dieses Jahres wurde ein 30-jähriger Häftling tot in seiner Zelle im Gefängnis Liestal aufgefunden. Beim Toten Häftling handelte es sich um den Tatverdächtigen in einem Tötungsdelikt von Ende Februar. Damals wurde auf einer Hundesportanlage in Ziefen eine 60-jährige Frau erschossen.

Die Staatsanwaltschaft Baselland eröffnete daraufhin ein Verfahren zur Untersuchung des Todesfalls. Dieses konnte nun abgeschlossen werden, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Es habe weder Hinweise auf Fremdeinwirkung noch auf eine Pflichtverletzung der betreuenden Person gegeben.

Untersuchung deutet klar auf Suizid hin

Auch das Strafverfahren in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Ziefen wurde eingestellt. «Die in der Gefängniszelle angetroffene Situation legte nahe, dass sich der Verstorbene mit einem Textilstück erhängt hatte», so der Wortlaut der Mitteilung. Die Obduktion des Leichnams und eine toxikologische Untersuchung hätten nun ergeben, dass klar von einem Suizid auszugehen sei.