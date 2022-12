Tötungsdelikt Nach tödlicher Messerattacke in Böckten: 17-Jähriger ist «grundsätzlich geständig» Der mutmassliche Täter befindet sich nach wie vor in Haft. Bereits im Vorfeld der Bluttat ist ein Strafverfahren wegen eines anderen Delikts gegen den jungen Schweizer im Kanton Bern eröffnet worden.

Blumen, Kerzen und ein Plakat mit einer Mahnung sind am Montag nach der tödlichen Messerattacke vor dem Lidl in Böckten zu finden. Nicole Nars-Zimmer

Der Schock nach der tödlichen Messerattacke in Böckten sitzt tief. Denn auch wenn am Montagmittag vor der Lidl-Filiale wieder Normalbetrieb herrscht, halten die Menschen vor den Kerzen und den Blumen inne, die für den getöteten 18-Jährigen niedergelegt wurden. Niemand läuft einfach nur vorbei.

«Gewalt ist nie eine Lösung. Sie bringt nur Leid für alle», steht auf dem Plakat, das an der Säule beim Ladeneingang angebracht worden ist. «Gewalt bringt nichts, das stimmt», sagt eine ältere Frau, die vor den Kerzen stehen bleibt. Und die Menschen, die innehalten, sprechen miteinander über das Geschehene: «Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen», sagt eine Frau zu einer Passantin, mit der sie am Tatort vom Freitagmorgen scheinbar spontan Bekanntschaft gemacht hat.

Tödliche Verletzungen

Ausser den Blumen, den Kerzen, dem Plakat und den Gesprächen erinnert in Böckten derweil nichts mehr an die Gewalttat, die am vergangenen Freitag einem 18-jährigen Mann das Leben gekostet hat. Die Absperrbänder der Polizei sind längst verschwunden.

Die Aufarbeitung des folgenschweren Vorfalls hat jedoch gerade erst begonnen. Der 17-Jährige wurde kurz nach der Bluttat unmittelbar vor der Lidl-Filiale verhaftet und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben soll der Messerattacke ein Streit vorausgegangen sein. Der Teenager habe unvermittelt ein Messer gezogen und dem Opfer im Brustbereich eine tödliche Verletzung zugefügt.

Die Absperrbänder der Polizei sind verschwunden. Von aussen gesehen findet in Böckten der normale Alltag wieder statt. Nicole Nars-Zimmer

Opfer und Täter sollen sich gemäss Recherchen von «20 Minuten»gekannt haben und in der gleichen Oberbaselbieter Institution platziert gewesen sein. Zwischen Täter und Opfer soll es vor der Bluttat jedoch keinen Konflikt gegeben haben, wie der Präsident der Institution gegenüber «20 Minuten» sagte.

Da der mutmassliche Täter minderjährig ist, wird er nach Jugendstrafrecht beurteilt. Für seine Tat kann er deshalb mit einem Freiheitsentzug von maximal vier Jahren bestraft und im Anschluss verwahrt werden. Zuständig für weitere Ermittlungen in dem Fall ist die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern. Denn der 17-jährige Schweizer hat dort nach Angaben der Baselbieter Jugendanwaltschaft seinen offiziellen Wohnsitz.

Laufendes Strafverfahren im Kanton Bern?

Sobald es der Fortschritt der laufenden Untersuchungshandlungen der Jugendanwaltschaft Baselland erlaube, werde der Fall deshalb zur weiteren Amtshandlung an die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern abgetreten. Der tatverdächtige Jugendliche befinde sich nach wie vor in Haft. Er sei grundsätzlich geständig, heisst es auf Anfrage der bz bei der Berner Jugendanwaltschaft.

Gegenüber dem Tatverdächtigen führe diese zudem ein bereits vor der Bluttat in Böckten eröffnetes Strafverfahren. Im Rahmen dessen habe die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern gegenüber dem Jugendlichen eine vorsorgliche Schutzmassnahme angeordnet und ihn stationär platziert, wie es auf Anfrage der bz heisst.

Ein Grossaufgebot der Polizei sperrt das Lidl-Areal nach der tödlichen Messerattacke am vergangenen Freitagmorgen ab. Kenneth Nars

Der minderjährige Tatverdächtige soll gemäss «20 Minuten» bereits vor der Platzierung in der Institution im Oberbaselbiet von Fachpersonen abgeklärt worden sein. Er galt demnach nicht als gefährlich. Trotzdem soll er wiederholt durch aggressives Verhalten im Bus aufgefallen sein. Erst am Tag vor der Bluttat soll es im Postauto nach Gelterkinden zu einem Zwischenfall bei einer Kontrolle gekommen sein.

Tendenz zu jüngeren Täterinnen und Tätern

Der Fall ist ein Beispiel für Jugendgewalt, die auch im Kanton Baselland seit 2015 – gemessen an den Fallzahlen und entlang einer gesamtschweizerischen Tendenz bei Gewaltdelikten – wieder zunimmt, wie es im Geschäftsbericht der Jugendanwaltschaft von 2021 heisst.

Eine verlässliche Interpretation der steigenden Zahlen sei aber in der Regel nicht möglich. Die Jugendanwaltschaft könne allenfalls Tendenzen feststellen und darauf reagieren. Einerseits sei eine Tendenz zu eher jüngeren Täterinnen und Tätern erkennbar – so zum Beispiel vermehrt Primarschuleinsätze des Jugenddienstes der Polizei – und andererseits eine Tendenz zu massiverem Einsatz von Gewalt.