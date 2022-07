Tötungsdelikt Tote Frau im Thunersee: 37-Jähriger aus dem Baselbiet wegen Mordes angeklagt Die Berner Staatsanwaltschaft hat einen 37-Jährigen wegen Mordes und Störung des Totenfriedens angeklagt. Er wird beschuldigt, Anfang 2021 eine Frau getötet und die Leiche im Thunersee versenkt zu haben.

Die Polizei hatte den Verdächtigen bereits kurz nach der Tat verhaftet. Keystone

Am 17. Januar 2021 wurde im Thunersee bei Gunten BE eine leblose Frau gefunden. Kurz darauf konnte die Polizei einen damals 36-jährigen Schweizer festnehmen, der unter dringendem Tatverdacht stand. Nun hat die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland gegen den inzwischen 37-Jährigen Anklage wegen Mordes und Störung des Totenfriedens erhoben, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft sehe es aufgrund der Ermittlungsergebnisse als erwiesen an, dass der Beschuldigte die Frau verletzte und dann strangulierte, was zu ihrem Tod führte. Danach soll er die Leiche in einem Auto zum Thunersee gebracht und sie mit einem Gewicht im See versenkt haben. Der Mann befindet sich seit Mitte Mai des vergangenen Jahres bereits im vorzeitigen Strafvollzug. Einen Termin für die Gerichtsverhandlung gibt es noch nicht.

Die Frau wurde am 17. Januar von Beamten der Kantonspolizei Bern geborgen, nachdem sie eine Meldung von Tauchern über eine leblose Person im Thunersee bei Gunten erhielten. Die Identität der 31-Jährigen blieb länger ungeklärt. Die Polizei startete mehrere Zeugenaufrufe, bis die Frau identifiziert werden konnte. Die Verstorbene stammt wie der Beschuldigte aus dem Kanton Baselland. (abi/agl)