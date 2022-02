Tourismus in Coronazeiten Basel lockt mehr Freizeittouristen und mehr Schweizer an Der Tourismus in Basel erholt sich: Um 10 bis 20 Prozent soll die Zahl der Logiernächte im angelaufenen 2022 zunehmen. Das ist erfreulich - doch bis der Zustand vor Corona erreicht wird, dürfte es noch zwei, drei Jahre dauern.

Als Destination für Freizeittouristen hat Basel während der Pandemie stark zugelegt. Nicole Nars-Zimmer

«Das Gröbste liegt hinter uns. Aber wir sind immer noch weit weg vom Normalzustand». So kommentiert der abtretende Basler Tourismus-Direktor Daniel Egloff die aktuellen Zahlen. Knapp 785'000 Logiernächte sind in Basel im vergangenen 2021 registriert worden, das ist nur etwas mehr als die Hälfte als im bisherigen Rekordjahr 2019 (1,42 Mio.), aber doch wesentlich mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 (545'000). Die Pandemie hat also im hiesigen Tourismus tiefe Spuren hinterlassen. Nur ein kleiner Trost: Das Logiernächte-Minus fällt in Basel 2021 mit 45 Prozent gegenüber 2019 etwas geringer aus als in anderen Schweizer Städten, die ein durchschnittliches Minus von 50 Prozent hinnehmen müssen.

Mehr als die Hälfte der Gäste waren 2021 Schweizer

Die Coronakrise hat den Tourismus in Basel aber nicht nur zahlenmässig, sondern auch strukturell verändert: Der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer an den Gästen ist gestiegen, von rund einem Drittel vor der Pandemie auf etwas mehr als die Hälfte im 2021. Zwischen August und Oktober 2021 habe man in Basel so viele Schweizer Gäste gezählt wie noch nie, betont Egloff. Damit einher gegangen ist eine Verschiebung Richtung Freizeittourismus. War vor der Pandemie die Auslastung in den Hotels zwischen Montag und Donnerstag wesentlich höher als an Wochenenden, zeigt sich 2021 eine gleichmässige Aufteilung der Logiernächte, mit leichten Vorteilen für die Wochenenden.

Für das angelaufene 2022 rechnet Basel Tourismus mit einer Zunahme der Logiernächte um 10 bis 20 Prozent, wie Christoph Bosshardt, Vizedirektor und Leiter Marketing, vorrechnet. Zumindest langsam nimmt die Branche in der Stadt also wieder Fahrt auf. «Wir denken, dass die internationalen Reisebeschränkungen fallen werden. Zumindest der Freizeittourismus wird sich wohl rasch erholen», fügt Bosshardt an.

Bei Basel Tourismus geht man davon aus, dass 2022 zahlreiche Top-Events (wieder) stattfinden können, darunter die Art Basel, aber auch das Basel Tattoo, die Blockbuster-Ausstellungen Piet Mondrian in der Fondation Beyeler und Picasso/ El Creco im Kunstmuseum, daneben das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Auf dem Stand vor der Pandemie werde man allerdings wohl erst 2025 sein.

Schweiz abseits der Klischees

Insbesondere die Touristen aus Asien werden wohl nicht so schnell wieder zurückkehren, glaubt Direktor Egloff. Basel Tourismus hat mit seinen Kampagnen in den beiden Pandemiejahren vor allem auf den Schweizer gesetzt. Aufgefallen ist die vor Jahresfrist lancierte und noch laufende Imagekampagne «This is Basel», welche die Stadt als Reiseziel abseits der Schweiz-Klischees («Die Schweiz mal anders») positioniert. 2022 wolle man wieder stärker Europa ins Visier nehmen, kündigt Egloff an.

Mit einem Werk aus der Goya-Ausstellung in der Fondation Beyeler bewirbt Basel Tourismus die Stadt als Reiseziel abseits der Schweiz-Klischees. zvg

Zu den Perspektiven des Geschäfts- und Messetourismus äussern sich die Verantwortlichen vorsichtig und mit Zweckoptimismus: Man habe Vertrauen in die Führung der MCH Group, es gebe in deren Portfolio noch immer einige zugkräftige und stabile Messen wie die Art Basel oder die Swissbau. Punkto Geschäftstourismus seien sich die Fachleute uneinig, ob der Einbruch nachhaltig sei: «Nicht wenige meinen, dass es in der DNA der Menschen liegt, sich physisch zu treffen und sich dieser Bereich daher langfristig erholt», sagt Egloff.

Grosses Hotelangebot drückt auf die Preise

Neben dem Nachfrage-Einbruch wegen der Pandemie ist das Angebot an Hotelbetten - noch vom Boom vor Corona induziert - 2021 noch einmal um rund 6 Prozent gestiegen. Neu eröffnet wurden die Hotels Volkshaus, Mövenpick und Märthof. Der Preisdruck sei hoch, die Margen klein, betont Bosshardt und fügt an. «Die Herausforderungen für die Hotellerie sind gross.»