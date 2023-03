Tradition Bretzwiler Fasnachtsfeuer nach Kontrolle durch Lufthygieneamt abgesagt Nach dem Verbot des Prattler Fasnachtsfeuers kontrollierte der Kanton auch den zum Anzünden bereitstehenden Haufen in Bretzwil. Da er vornehmlich aus alten Weihnachtsbäumen besteht, kam ein Nein.

In Arlesheim loderte das Fasnachtsfeuer. In Bretzwil verbot der Kanton das Anzünden. Bild: Axel Mannigel

Die Bretzwiler dürfen ihr geplantes Fasnachtsfeuer nicht entfachen. Denn das Lufthygieneamt schritt am Donnerstag zur Kontrolle um den aufgeschichteten Haufen. Das vorgefundene Material besteht aus ehemaligen Weihnachtsbäumen.

Die meisten Äste sind noch grün und innen feucht. Würde dieses Feuer angezündet, so würden eine grössere Menge Feinstaub entstehen sowie organische Stoffe freigesetzt. Das würde die Umwelt stark belasten, erklärt das Lufthygieneamt.

Das Fasnachtsfeuer ist nicht gesetzeskonform

«Wir stellen fest, dass das so vorbereitete Fasnachtsfeuer nicht gesetzeskonform ist und nicht angezündet werden darf», steht in der Mitteilung des Amts an die Organisatoren. «Das gilt es zu akzeptieren», sagt Bretzwils Gemeindeverwalter Rolf Schweizer.

Mitte Woche wurde schon in Pratteln das Abbrennen des dortigen Fasnachtsfeuers untersagt, unter anderem weil Paletten hätten verbrannt werden sollen. «Da nur Weihnachtsbäume verwendet werden, sind wir davon ausgegangen, dass es geht», sagt Schweizer. Der Fackelumzug findet wie geplant statt.