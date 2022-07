Tradition Francine Jordi mit Alphörnern: Der Schwingfest-Song 2022 ist da «Mitenand geit alles ringer»: So heisst es im offiziellen Song für das «Eidgenössische» in Pratteln. Das Lied steht für Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander.

Christoph Walter und Francine Jordi präsentieren den diesjährigen Esaf-Song. Rahel Zimmermann

Ein grosses, weisses Zelt wurde bereits aufgebaut. Die Bühne darin steht. Nur die Dekoration fehlt noch. Im Gebäude nebenan wird gehämmert, genagelt, geschliffen. Hier entsteht der Gabentempel. Alles wird vorbereitet für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf). Die diesjährige Ausgabe ist vom 26. bis 28. August in Pratteln.

Inmitten der Räumlichkeiten für das Schwingfest stehen die Musikerin Francine Jordi und der Orchesterleiter und Komponist Christoph Walter. Sie warten zwischen grünen Werbebannern und Musikboxen auf ihren Einsatz. Zum ersten Mal wird das diesjährige Esaf-Lied präsentiert. Knapp nach 10 Uhr läuft es über die Musikboxen. Jordi und Walter wippen zu dem Lied, in das sie viel Arbeit und Herz gesteckt haben.

Zwar kein Live-Gig aber immerhin eine Premiere: Das ist der Esaf-Song 2022. Rahel Zimmermann

Bereits in Zug 2019 dabei

Das Esaf-Lied 2022 heisst «Zäme ha – Zäme stah». Die Idee für den Titel entstand während Corona. Der Komponist Walter wollte in dieser schweren Zeit daran erinnern, wie wichtig es ist, zusammenzukommen, füreinander da zu sein, zusammenzuhalten. Sowohl in der Schwingarena, aber auch in anderen Lebensbereichen. Ein Miteinander und kein Gegeneinander: «Mitenand geit alles ringer», heisst es im Lied.

«Zäme ha – Zäme stah» ist nicht das erste Lied, das Walter für ein Esaf schrieb. Bereits für dasjenige 2019 in Zug komponierte er als musikalischer Leiter das Lied «Schwingerlüüt im Schwizerland». Und auch beim nächsten Esaf wird er dabei sein.

Bereits sein Onkel war Schwingfan

Jordi und Walter scheinen – zumindest äusserlich – bereit für das Fest. Jordi trägt ein hellblaues Edelweisshemd. Walter ein Poloshirt, auf dem der Titel des Liedes genau über dem Herzen prangt. Sein Onkel sei ein grosser Schwingfan gewesen, durch ihn habe er den Sport kennengelernt. Walter sagt:

«Ich selber habe nie geschwungen. Aber ich finde es einen unglaublich fairen und ehrlichen Sport.»

Walters Ziel war es, ein Lied zu schreiben, bei dem sich die Schwinger angesprochen fühlen und ihr Brauchtum hervorheben. Deshalb integrierte er, wie beim letzten Esaf-Song «Schwingerlüüt im Schwizerland», Schweizer Traditionsmusik wie Alphorn und Jodel. Die Alphornbläserin Lisa Stoll und der Jodler Sepp Amstutz wirken mit.

In Jordis Familientradition

Neben den Alphornbläsern und den Jodlerinnen wird beim Festakt die Musikerin Francine Jordi stehen. Sie wird das Lied singen. Sie ist schon seit klein auf mit dem Schwingen vertraut. In ihrer Familie haben auch schon «Böse» um einen Kranz gekämpft. Sie sagt:

«Ich fiebere gerne mit.»

Sie schätze die Werte, die das Fest ausdrücke: das Bodenständige, das Einfache, das Traditionelle.

Jordi war also von Anfang an klar, dass sie mitmachen wollte. Sie freute sich über die Anfrage. Es ist nicht das erste Mal, dass sie bei einem Esaf mitwirkt. Sie tritt zum sechsten Mal auf.

Der offizielle Song-Release von «Zäme ha – Zäme stah» ist am Freitag, den 15. Juli.