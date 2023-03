Tramzukunft Es geht vorwärts mit der Bottminger Wendeschlaufe für den neuen 17er: Bevölkerung bleibt aber kritisch Expresstram, Wendeschlaufe mitten in Bottmingen, Busbahnhof: BLT, Kanton und Gemeinde informierten erstmals öffentlich zu den geplanten Änderungen in Bottmingens Dorfkern.

Bottmingen und der Kanton streiten um die Sanierung des Busbahnhofs Bottmingen (so nennt sich die Haltestelle Bottmingen Schloss). Bild: Kenneth Nars

Im Bottminger Zentrum sollen der Busbahnhof und die Tramhaltestelle saniert sowie eine Tramwendeschlaufe gebaut werden. Am Montagabend erklärten sich Kanton, Gemeinde und die Baselland Transport (BLT) vor rund 250 interessierten Personen. Die ersten beiden Teilprojekte sind mehr oder weniger unbestritten, nur die Wendeschlaufe sorgte für Fragen.

Thomas Hohl vom Amt für Raumplanung skizzierte ein Beispiel: Steigt eine Person am Bahnhof Basel in ein regionales Verkehrsmittel, wie Tram oder S-Bahn, so ist sie in 15 Minuten beinahe in Rheinfelden, wenn sie durch das Fricktal fährt. Steuert sie das Frenkental an, so ist sie nach 15 Minuten fast in Liestal. Im Leimental ist sie nach einer Viertelstunde Fahrt knapp vor Bottmingen. Das ist nicht annähernd so weit wie in die anderen Richtungen.

«Margarethenverbindung» ist das grössere Reizwort

Mit dem nun angedachten Verkehrskonzept wäre die Person in knapp der Hälfte der Zeit in Bottmingen. Das soll das Express-Tram oder das S-Tram Nummer 17 übernehmen: vom geplanten Bahnhofsaufgang Margarethen via eine Margarethenverbindung über die sich bereits im Bau befindliche Doppelspur Spiesshöfli zur neuen Tramwendeschlaufe in Bottmingen.

Beim Stichwort «Margarethenverbindung» ging ein Raunen durch das Publikum. Allerdings haben die beiden Basel schon länger erklärt, dass diese Verbindung nötig sei. Trotzdem war an der folgenden Diskussion unter dem Publikum «Margarethenstich» das Reizwort. Teilweise gingen die Emotionen um diese Verbindung höher als um den Kern des Anlasses, die neue Wendeschlaufe.

Gemeinderat sieht die Vorteile einer Tramwendeschlaufe

Christian Boos, Leiter Betrieb und Technik der BLT, erklärte, weshalb die Wendeschlaufe auf Höhe Bottmingen wichtig ist. Er zählte auf, wie viel Fahrzeuge und Personal mehr eingesetzt werden müssen und wie viel Reisezeit zusätzlich verloren geht. Unter anderem wies er darauf hin, dass die Strecke Hüslimatt-Heuwaage die längste auf dem Netz sei, auf dem kein Tram wenden könne. Gemeinderat Remo Muchenberger ergänzte, dass die Bottminger Exekutive durchaus die Vorteile einer Tramschlaufe sehe. «Wir erachten es als wichtig, dass sich die Bevölkerung einbringen kann.»

Und das tat sie dann auch. An den Tischen konnte diskutiert und auf Zettel geschrieben werden, was auf dem Herzen lag. Da kamen Fragen zum Lärmschutz, zur Dorfkerngestaltung oder zu möglichen Enteignungen auf. Auch die Kosten sind noch offen. Ob die Ortsansässigen für oder gegen eine Wendeschlaufe sind, liess sich nicht deutlich ausmachen. Während die Gegner sich sicher waren, dass drei Viertel der Anwesenden dagegen seien, gab es doch auch deutliche Voten dafür. Landrat Hanspeter Weibel (SVP) wird den Widerstand gegen die Schlaufe organisieren und hat bereits eine Petition gestartet.

Der Busbahnhof ist fast unbestritten

Weniger umstritten war der Busbahnhof, der künftig parallel zur Strasse zu liegen kommen soll. «Er wird umgedreht», wie Projektleiter Alan Aschwanden sagte. Dazu werden die Linienbusse via die Nebenstrasse Rittergasse in die Station einfahren und gleich neben den Tramschienen wieder verlassen. Dazu müssen Gebäude weichen. Der Kanton hat die Rittergasse 2 (ehemaliges Postgebäude) bereits erworben.

Bis in etwa einem Jahr soll eine Vorlage in den Landrat geschickt werden. Dann wird projektiert, bevor frühestens in etwa fünf Jahren der erste Bagger seine Schaufel in den Boden rammt. Bis dahin wird noch am Projekt «gebastelt», wie Aschwanden einräumt. Zuerst werden aber die Fragen der Bottmingerinnen und Bottminger in einem Bericht beantwortet und ihre Einwände und Ideen geprüft. Anfang 2024 soll die nächste Informationsversammlung stattfinden.