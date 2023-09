Traubenlese Der Weinjahrgang 2023 in der Region Basel wird grosse Freude bereiten Die diesjährige Traubenernte in der Region Basel und Solothurn ist gestartet und weckt hohe Erwartungen – trotz klimatischer Herausforderungen.

Der Höhepunkt der Weinlese in unserer Region steht bevor. Bild: Uwe Anspach

Der grösste Teil der Weintrauben der Region beider Basel und Solothurn hängt noch an den Rebstöcken. Wie lange noch, ist nun sehr abhängig von der Witterung der kommenden Tage, aber auch von der Verarbeitungskapazität in den Kellereien. Es sieht momentan danach aus, dass viele Sorten gleichzeitig den Erntezeitpunkt erreichen.

Was ist zu erwarten? Nach dem vergangenen Jahr mit sehr viel Sonne, Wärme, ja phasenweise Hitze haben wir nun ein Rebjahr hinter uns, das immer mal wieder mit grösseren Wetterschwankungen aufgewartet hat. Da wurde die Flexibilität der Pflanze, aber auch der Winzerinnen und Winzer auf die Probe gestellt.

Vermehrt auftretende klimatische Turbulenzen

«Trotz einiger Tücken sind die Qualitätsaussichten auf einen guten Wein intakt.» Das sagte Urs Weingartner, Rebbaukommissär am Zentrum Ebenrain, am Dienstag anlässlich einer Medienorientierung im Wyyguet Rinklin in Riehen. Das bestätigt auch der Anblick der prächtig behangenen Rebstöcke am Tüllinger Hügel.

Zusammen mit den Fachleuten des Verbands der Weinproduzenten der Region Basel/Solothurn unter dem Präsidium von Andreas Buser ist man der Frage nachgegangen, wie sich die bisherigen meteorologischen Gegensätze auf die Traubenqualität auswirken. Gibt das Rebjahr 2023 – nass, trocken, heiss, kalt – gute Trauben? Die vermehrt auftretenden klimatischen Turbulenzen bereiten den Winzern zunehmend Sorgen, eine neue Herausforderung für den gesamten Weinbau. Immerhin, der diesjährige Mix aus Sonne und Regen stand in einem optimalen Verhältnis. Und das trotz des Wasserdefizits am Ende des Winters.

Qualität und Menge intakt

Der optimale Wechsel zwischen den Niederschlags- und Hitzeperioden während des diesjährigen Vegetationsverlaufs bildet die perfekte Grundlage für eine gute Weinqualität. Ausschlaggebend sind noch die kommenden Wochen, in denen man weiterhin auf sonniges Wetter hofft. Dann dürfte einem grossartigen Weinjahrgang 2023 nichts mehr im Wege stehen.

Zwar scheint der Ertrag im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer – kaum Frost und weniger Hagelschäden – es bleibt aber noch vieles offen. Stand heute sind erst zwei Prozent der Traubenposten geerntet. Mit den vorhandenen Daten hochgerechnet würde sich eine Erntemenge von etwas mehr als 700 Tonnen ergeben, was ziemlich genau dem Zehn-Jahresdurchschnitt entspräche.

«Unsere Winzerinnen und Winzer setzen aber schon lange auf Qualität statt Quantität», sagt der Rebbaukommissär. Diese Strategie wird seit Jahren honoriert mit Auszeichnungen von nationalen und internationalen Weinprämierungen.

Am Tüllinger Hügel ist die Kirschessigfliege kein Problem

Betrachtungen zur Traubenlese machten indes auch einige Winzer aus ihren eigenen Reben. So sprach der Muttenzer Urs Jauslin von der physiologischen Reife der Trauben, die nicht zwingend hohe Öchslegrade benötigten, aber dank schöner Aromen und guter Tanninstruktur hohe Qualitätsansprüche erfüllten.

Für Thomas Engel, Siebe Dupf-Kellermeister, wird derweil der Öchslegrad deshalb etwas tiefer ausfallen, weil der Erntezeitpunkt witterungsbedingt doch beträchtlich vorgezogen werde. Derweil Urs Rinklin in seinen Reben am Tüllinger Hügel mit dem Problem der Kirschessigfliege praktisch nicht konfrontiert wurde.

Erfreuliches Fazit des regionalen und gesamtschweizerischen Weinbaus: Trotz weltweit rückläufigen Weinkonsums pro Kopf steigt der Marktanteil an Schweizer Weinen.