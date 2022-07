Treffen Darüber redeten Sommaruga und vier weitere Umweltministerinnen in Basel Das Treffen fand erstmals seit der Pandemie wieder physisch statt – Bundesrätin Simonetta Sommaruga lud nach Basel ein, weil der Kanton Basel-Stadt im Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehme.

Von links: Steffi Lemke (Deutschland), Sabine Monauni (Liechtenstein), Simonetta Sommaruga, Leonore Gewessler (Österreich) und Joelle Welfring (Luxemburg). Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Die sehr ehrgeizige und erfolgreiche Umweltpolitik, die man in Basel betreibt» ­– das sei einer der Gründe, weshalb Umweltministerin Simonetta Sommaruga ihre vier deutschsprachigen Amtskolleginnen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg in den vergangenen zwei Tagen im Stadtkanton empfing. Die informelle Zusammenkunft, an der sich die Ministerinnen zu aktuellen Themen austauschen, hatte vor Corona jährlich stattgefunden und konnte nun in der Schweiz als Gastgeberland erstmals seit der Pandemie wieder physisch durchgeführt werden.

Simonetta Sommaruga, Steffi Lemke (Deutschland), Leonore Gewessler (Österreich), Sabine Monauni (Liechtenstein) und Joëlle Welfring (Luxemburg) hätten sich an den zwei Tagen auf die UNO-Klimakonferenz vom kommenden November in Ägypten vorbereitet. Hauptthemen seien ausserdem der Arten- und Klimaschutz gewesen, wie Sommaruga am Freitag an der Medienkonferenz im Weissen Haus in Basel sagte.

Die Ministerinnen waren beeindruckt

Auf dem Weg zu mehr Klimaschutz, betonte Sommaruga, sei der Ausbau erneuerbarer Energien ein wichtiger Schritt. Die fünf Ministerinnen hätten sich dazu ausgetauscht und die Anstrengungen ihrer Länder verglichen. Als positive Schweizer Beispiele nannte sie im Anschluss an die Konferenz im Interview etwa die Branchenvereinbarung gegen Food Waste, die sie im Mai unterschrieben habe. Ziel sei, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren.

Auch der runde Tisch für Wasserkraft sei ein wichtiges Schweizer Beispiel, an dem Umweltorganisationen, Wasserwirtschaft und Kantone teilnehmen. Sommaruga sagte:

«Wichtig ist, dass Klimaschutz und Naturschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass man gemeinsam weiterkommt.»

Der Kanton Basel-Stadt nehme im Klimaschutz ausserdem eine Pionierrolle ein. Im Interview sagte Sommaruga, das Treffen sei auch eine gute Möglichkeit gewesen, diese etwas genauer zu betrachten: Sie nennt das Energiegesetz mit strengen Regeln für den Heizungsersatz, «das aber von der Bevölkerung auch unterstützt wird». Auch in den öffentlichen Verkehr habe Basel viel investiert. Der Kanton habe eine Vorreiterrolle, die auch die anderen Ministerinnen beeindruckt habe.

Jedes Windrad ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit

Das Wegkommen von fossiler Energie ist aber nicht nur in Basel, sondern derzeit in allen fünf vertretenen Ländern eine wichtige Angelegenheit. Die Ministerinnen betonen, dass dies der Bevölkerung mit dem Krieg in der Ukraine klar geworden sei. Dass einige Länder sich vorbereiten, um im kommenden Winter wegen Gasengpässen wieder mit Kohle zu heizen, sei zwar unschön, aber kurzfristig unumgänglich, so Sommaruga.

Langfristig jedoch sei dies keine Option. Die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler sagte:

«Jedes Windrad, das wir heuer aufstellen, jede Fotovoltaikanlage, die wir heuer bauen, ist ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Russland.»