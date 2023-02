Tunnelbau Durchbruch für den Muggenbergtunnel: Bund nimmt Entlastung Angenstein und Umfahrung Laufen-Zwingen in die Planung auf Die Projekte an der Nationalstrasse N18 im Birstal werden vom Bund erstmals in das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) für Nationalstrassen aufgenommen. Wann und mit welchen Mitteln die Projekte umgesetzt werden, soll aus einer Korridorstudie hervorgehen.

Pläne für den Muggenbergtunnel gibt es seit den 1970er-Jahren. Die Zufahrt zum Tunnelportal bei Aesch gibt ein trauriges Bild ab. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Eine Ruine vergangener Zeiten: Die Zufahrt zum Muggenbergtunnel bei Angenstein ist von Pflanzen überwuchert und von Frostsprengungen zerfurcht. Mit seinem Bau wurde vor Jahren begonnen. Er sollte den Verkehr auf der Achse Basel-Delémont durch den Muggenberg bei Aesch anstatt um ihn herum führen. In der Kurve beim Schloss Angenstein ist derzeit ein Engpass, der den Verkehr chronisch überlastet. Die Fortführung des Tunnelbaus wurde allerdings vom planungsträgen Kanton buchstäblich an die Wand gefahren. Auch als der Bund 2020 die Strasse übernahm und für Ausbauprojekte zuständig wurde, kam für die überlastete N18 vorerst keine Besserung in Sicht. Dies ändert sich nun.

Laut der Botschaft des Bundesrats vom Mittwochmorgen sollen Ausbauprojekte an der N18 in das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen, kurz Step Nationalstrasse, aufgenommen werden. Dazu gehören der Muggenbergtunnel sowie die Umfahrung Laufen–Zwingen und die Umfahrung Delémont.

Durchbruch für das Komitee N18

«Ein Erfolg», sagt der Solothurner Nationalrat Christian Imark. Er macht sich seit Jahren in Bern für den Muggenbergtunnel stark. Sowohl der Tunnel als auch die Umfahrungsprojekte genossen dort aber nie Priorität. Auch 2019 schickte der Ständerat seine Forderung zur Umsetzung des Bauvorhabens bachab mit der Begründung, die Planungen seien vom Kanton Baselland zu wenig konkret vorangetrieben worden.

Noch immer besteht laut dem Bund bei den Projekten an der N18 ein «grundsätzlicher Überprüfungsbedarf», weswegen noch keine Kostenangaben für die Vorhaben gemacht werden können. Dass sie nun im «Step Nationalstrassen» 2023 zumindest vermerkt wurden, sei aber schon ein Durchbruch, meint Imark.

Dem Entscheid des Bundes ging eine Forderung des Komitees N18 von letztem Oktober voraus, an der auch Christian Imark beteiligt war. Gemeinsam mit zehn eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus der Region hat das Komitee einen Brief an das Bundesamt für Strassen (Astra) verfasst und gefordert, dass die Projekte entlang der N18 in der nächsten Botschaft ans Parlament im Jahr 2023 nicht bloss als zu prüfende Projekte aufgeführt, sondern explizit ins «Step Nationalstrassen» aufgenommen werden sollen.

Korridorstudie soll Klarheit schaffen

Ebenso sei gefordert worden, dass das Bundesamt für Strassen (Astra) die nötigen Korridorstudien «kurz und bündig» durchführen solle, erläutert der Baselbieter Landrat Martin Dätwyler, Vorsitzender des Komitees. Ausgerüstet mit den Erkenntnissen der Studie soll schliesslich das Astra konkrete Projektanträge eingeben, um im «Step Nationalstrasse» von 2026 vom Bund dafür Finanzierungen und einen verbindlichen Realisierungshorizont zu erhalten.

«Die jüngsten Ereignisse signalisieren: Das Astra hat den Handlungsbedarf an der N18 erkannt», sagt Dätwyler. Bis zum Baustart sei der Weg noch «lang und steinig» und auch mit Einsprachen aus der Bevölkerung sei zu rechnen. «Bei solchen Infrastrukturprojekten ist das heute allerdings normal», meint er. Grundsätzlich erfahre er aber eine grosse Unterstützung und spüre einen starken Zusammenhalt in der Region.

Das Astra bestätigt, dass die Korridorstudie mit den Kantonen Baselstadt, Baselland, Solothurn und Jura bereits laufen. Ergebnisse gebe es bisher aber keine, und die Studie laufe voraussichtlich noch bis Ende 2024. Verkehrstechnisch würde der Muggenbergtunnel beim Angenstein am meisten Entlastung bringen. Das Verkehrsaufkommen ist dort heute am höchsten, erklärt Martin Dätwyler. Erst die Ergebnisse der Korridorstudie des Astra werden aber zeigen, welche Massnahmen die N18 am meisten entlasten können.