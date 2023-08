TV-Sendung Aesch unterliegt im Baselbieter Duell: Die Sendung Donnschtig-Jass kommt nächste Woche nach Therwil Im jassverrückten Ruswil (Luzern) gewinnt Therwil gegen Aesch vor über 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern haushoch. Am kommenden Donnerstag geht es im Leimental hoch zu und her.

Roman Cueni (r.), und Ric Capafons (l.), hatten gegen Therwil das Nachsehen. Juri Junkov

Die Kulisse in Ruswil war imposant und setzte eine Marke, die in Therwil schwer zu überbieten sein wird. SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber sprach von einer Rekord-Beteiligung. Über 5000 Leute füllten den Dorfplatz der luzernischen Gemeinde und verwandelten diesen in eine regelrechte Arena, in welcher die Traditionssendung des Schweizer Fernsehens stattfand.

An diesem stimmungsvollen Abend galt es für die Jasserinnen und Jasser der beiden Baselbieter Gemeinden kühlen Kopf zu wahren. Aesch und Therwil hatten sich gemeinsam für den Grossanlass beworben und auch eine mögliche Austragung in der jeweiligen Gemeinde gemeinsam vorbereitet, um Synergien zu nutzen. In Ruswil aber galt es ernst im Duell.

Kantersieg für die Leimentaler

Und offensichtlich ging Therwil besser mit dem Druck um. Am Ende gewannen die Leimentaler gegen die Birstaler klar und deutlich mit einem Traumresultat einer Gesamtdifferenz von bloss 39 Punkten, während Aesch 111 Zähler totalisierte. Bereits ab Freitag beginnen somit die Vorbereitungen für die grosse Jass-Show in Therwil.

Auch Rainer Maria Salzgeber übte schon mal fleissig, damit er, wenn er dann mit dem Fahrrad im Baselbiet einfährt, den Ortsnamen auch richtig ausspricht. In «Därwil», kündete er an, werden Marco Streller, Beni Huggel und Valentin Stocker als Gäste aufwarten. Für die Musik sorgen in Therwil Linda Fäh und Baschi.