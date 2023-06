Überbauung «Am Dornacherweg» Baselland: Zwei ungewöhnliche Investoren auf der Suche nach Rendite in Reinach In Reinach bauen die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung und die lokale Bürgergemeinde gemeinsam 105 Wohnungen im mittleren Preissegment.

So sollen die Wohnungen zwischen der Baslerstrasse und dem Dornacherweg dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Zwischen den Tramhaltestellen Surbaum und Landhof, zwischen der Baselstrasse und dem Dornacherweg und oberhalb der Tennisplätze und des Campingplatzes Waldhort entstehen bis Ende des kommenden Jahres 105 Mietwohnungen. Am Montag feierten die beiden Eigentümerinnen die Grundsteinlegung.

Im südlichen Teil des Grundstücks baut die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung 66, im nördlichen Teil die Bürgergemeinde Reinach 39 Wohnungen. Die über hundert Wohnungen verteilen sich auf zwei schlanke drei- bis viergeschossige Baukörper. Im Erdgeschoss ist zudem eine gewerbliche Fläche ausgeschieden. Die Parkierung erfolgt pro Teilprojekt in zwei Einstellhallen im Untergeschoss.

Der Reinacher Einwohnerrat stimmte dem entsprechenden Quartierplan 2019 zu. Für beide Parteien ist ein solches Bauvorhaben ungewöhnlich. «Es kommt eher selten vor, dass wir als Bauherrin auftreten», erklärt Bruno Chatton, Leiter Immobilienportfolio bei der Gebäudeversicherung. Für die Bürgergemeinde ist es mit Abstand das grösste Bauprojekt ihrer Geschichte, betonte deren Bürgerratspräsident Andreas Jeppesen. Das Wohnungsangebot biete einen breiten Mix. Preislich belaufe es sich im mittleren Segment.

Zusätzliche Verdichtung für mehr Rendite

Bruno Chatton und Andreas Jeppesen geben offen zu, dass es für beide Seiten primär um ein Renditevorhaben handelt. Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung sei auf Renditeobjekte angewiesen, um ihre Kernaufgabe, das Bezahlen von Schäden, wahrnehmen zu können. Die Bürgergemeinde brauche die Einnahmen, um den defizitären Forst und ganz allgemein die Leistungen für die Bevölkerung stemmen zu können.

Deshalb ergebe ein solches Projekt für sie nur Sinn, wenn es genügend abwirft, stellt Bruno Chatton von der Gebäudeversicherung klar. Um das Projekt auf der eigenen Parzelle noch «investorenfreundlicher» zu machen, wurde es nach der Genehmigung des Quartierplans zusätzlich verdichtet, ohne dass die Vorgaben missachtet wurden.

Für die Bürgergemeinde sei wichtig, dass bezüglich Mietzinsen eine gute Mischung gegen oben und unten gefunden werden konnte, betont Andreas Jeppesen. «Das Geld, das wir hier investieren, gehört den Bürgerinnen und Bürgern und nicht dem Bürgerrat. Das muss man auch bedenken.»

Reinach braucht neuen Wohnraum

Melchior Buchs (FDP), Gemeindepräsident von Reinach, warnt vor zu hohen Bodenpreisen. Bild: Roland Schmid

Reinachs Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) schätzt die Investitionen in neuen Wohnraum, gerade weil ein Grossteil der Bausubstanz in der Gemeinde noch aus den 1960er- und 1970er-Jahren stammt. In den vergangenen Jahren herrscht deshalb in Reinach eine rege Bautätigkeit. Auf die Mietzinsen habe die Gemeinde bei solchen Projekten keinen Einfluss.

Buchs warnt aber davor, dass die Gesellschaft irgendwann Probleme bekommen würde, wenn gerade ältere Menschen mit schlechter beruflicher Vorsorge sich das Wohnen nicht mehr leisten können. «Die Bodenpreise in Reinach sind so hoch, dass preisgünstiger Wohnraum für private Investoren unrealistisch ist.»

Die Initiative, die beiden Parzellen zu überbauen, kam ursprünglich vom Kanton, der die nördliche Parzelle der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung übergab und im Gegenzug von der Gebäudeversicherung Räumlichkeiten an der Rheinstrasse in Liestal übernahm, die er zuvor schon in Miete genutzt hatte.