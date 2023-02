Überbauung Grösstes Entwicklungsprojekt in der Geschichte von Breitenbach: Einwohner stimmen an Urne über das Isola-Areal ab Das nördliche Teil des ehemaligen Industriegebiets wurde in den vergangenen Jahren bereits überbaut. Das Riesen-Projekt südlich davon kommt vors Volk.

Einst das bedeutendste Industriegebiet, heute das wichtigste Entwicklungsgebiet in Breitenbach: das Isola-Areal. Benjamin Wieland/Micha Wernli

Mit einer Fläche von 11,4 Hektaren und rund 600 geplanten Wohnungen ist es das grösste Entwicklungsprojekt in der Geschichte von Breitenbach. Dementsprechend liegt die Überbauung des südlichen Isola-Areals den Einwohnenden am Herzen. So sehr, dass sie an der Urne über das Projekt entscheiden möchten.

An der Gemeindeversammlung am Montagabend stellte ein Stimmbürger den Antrag, das ganze Breitenbacher Stimmvolk über die Arealentwicklung befinden zu lassen. Mit 42 Ja- zu 23 Nein-Stimmen stimmten die Anwesenden zu. Die Leitsätze und der Leitbildplan des Räumlichen Teilleitbilds «Isola Areal» kommen an die Urne.

Wann die Abstimmung stattfindet, kann Gemeindeverwalter Andreas Dürr noch nicht sagen. «Die nächsten Termine wären im Juni, was etwas kurzfristig, und im Oktober, was wiederum etwas spät wäre.» In 16 Jahren als Gemeindeverwalter habe er es noch nie erlebt, dass die Gemeindeversammlung entschieden habe, eine Vorlage an die Urne zu bringen.

Wie im Lüsselpark ist eine gemischte Nutzung geplant

Das Gebiet, auf dem die Überbauung entstehen soll, ist für Breitenbach bedeutsam. Die Schweizerischen Isola-Werke waren mit 2000 Arbeitsplätzen einst das wichtigste Unternehmen der Gemeinde. 1987 von der Von Roll übernommen, wurden die verbliebenen Arbeitsplätze nach Büsserach verschoben.

Mit dem Lüsselpark entstand auf dem nördlichen Teil des Areals bereits eine Überbauung mit gemischter Nutzung. Dasselbe plant die Seraina Investment Foundation (ehemals Steiner Investment Foundation) südlich davon. Baustart soll frühestens im Jahr 2028 sein.