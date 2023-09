Überbauung Reinach nimmt dritten Anlauf für Wohnhäuser am Waldrand Der Gemeinderat legt neue Pläne für eine Überbauung im umstrittenen Gebiet Buechloch vor. Schon zwei Mal lehnte das Stimmvolk hier Bauprojekte ab. Eine Volksabstimmung ist nun nicht mehr möglich.

Visualisierung der Überbauung Buch-Hain in Reinach, wie sie 2021 scheiterte. Auch im neuen Projekt sind fünf ovale Baukörper vorgesehen, sie sind allerdings weniger hoch. Bild: zvg

Es ist in Reinach eine unendliche Geschichte: Seit vielen Jahren wird im Buechloch über eine Überbauung gestritten. Das Gebiet am Siedlungsrand und am Fusse des Bruderholz-Rückens befindet sich seit 1951 in der Bauzone. Bereits zwei Mal hat das Volk an der Urne im Rahmen von Quartierplanverfahren Bauprojekte versenkt. Nach dem «Hochhaus im Wald» mit zwei bis 40 Meter hohen Wohntürmen im Jahr 2014 zuletzt im März 2021 eine Bebauung mit fünf ovalen, knapp 18 Meter hohen Baukörpern und rund 40 Wohnungen.

Bauten werden nur noch dreigeschossig sein

Jetzt nimmt die Gemeinde einen dritten Anlauf – und dieses Mal wird keine Volksabstimmung mehr möglich sein. Das neue Projekt sieht weiterhin fünf ovale Bauten vor, diese werden aber neu nur dreigeschossig sein. Die Pultdächer folgen dabei der Hangneigung. Eine Einstellhalle soll alle Gebäude verbinden.

Die Fassaden würden mit Holzlamellen strukturiert, die Häuser würden sich dank erdfarbener Materialien bestens in die Umgebung einpassen, heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. Dieser hat eben das Bebauungskonzept für eine Quartierplanung im vereinfachten Verfahren freigegeben.

Die Überbauung, die das Reinacher Stimmvolk im März 2021 ablehnte, wurde ebenfalls als zu wuchtig kritisiert. Bild: zvg

In diesem Verfahren beschliesst der Gemeinderat den Quartierplan abschliessend. Eine Beratung im Einwohnerrat ist damit nicht möglich, ein Referendum und damit eine Volksabstimmung schon gar nicht.

Der Gemeinderat hatte im Rahmen der Volksabstimmung im Jahr 2021 auf diese Möglichkeit bereits hingewiesen. Der Einwohnerrat als Ortsparlament schuf die Möglichkeit eines vereinfachten Quartierplanverfahrens mit einem Entscheid aus dem Jahr 2014 selber.

Biodiversität im Gebiet unterdurchschnittlich

Weiterhin wird es aber eine öffentliche Mitwirkung geben, in deren Rahmen die Bevölkerung ihre Anliegen einbringen kann. Zudem können Anwohnende während der Planauflage Einwände formulieren. Ein Naturinventar hat ergeben, dass es wegen der Wasserführung hier wertvolle Feuchtgebiete gibt.

Die Biodiversität sei hingegen bloss unterdurchschnittlich bis maximal durchschnittlich. Im neuen Quartierplan würden sämtliche im Naturinventar aufgeführten und zu schützenden Objekte verankert, teilt der Gemeinderat mit.