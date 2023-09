Übergangslösung 2000 Quadratmeter für Fahrende: Kanton Baselland bietet befristeten Standplatz in Füllinsdorf Auf der Reservefläche der Ara Ergolz 2 in Füllinsdorf errichtet der Kanton Baselland einen befristeten Standplatz für Schweizer Fahrende ein. Er dient zur Überbrückung, bis der Kanton den Fahrenden einen definitiven Standort bieten kann.

Das Gelände der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf. Hier soll ein Standplatz entstehen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Zehn Stellflächen à je 200 Quadratmeter auf der Reservefläche der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf stehen Schweizer Fahrenden ab Ende Oktober 2023 zur Verfügung. Das teilt der Kanton Baselland am Freitag mit. Das Baugesuch sei bereits eingereicht, damit der Standplatz auf die Wintermonate hin bereit sein wird.

Es werde eine sickerbare Fläche mit entsprechenden Werkleitungsanschlüssen sowie einer Entsorgungsstelle mit Containern für gebührenpflichtige Abfallsäcke erstellt. Der Standplatz auf dem ARA-Areal ist nur eine Übergangslösung, denn dieses wird in spätestens fünf Jahren für die Erweiterung der Kläranlage gebraucht. Das Hochbauamt sei deshalb weiterhin auf der Suche nach einer definitiven Lösung, schreibt der Kanton.

Er ist vom Bund her verpflichtet, Stand- und Durchgangsplätze für Fahrende bereitzustellen und zu sichern. Durchgangsplätze gibt es im Baselbiet aktuell einen in Liestal und einen in Wittinsburg. Ersterer ist von April bis Oktober, Letzterer ganzjährig geöffnet. (bz)