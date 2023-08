Übernahme Breitenbacher Firma Von Roll wird verkauft: Ein deutscher Chemiekonzern übernimmt Der Schweizer Industriekonzern Von Roll kommt in deutsche Hände. Der bisherige Mehrheitsaktionär, die Familie von Finck, verkauft die Aktien an den Spezialchemiekonzern Altana AG. Breitenbachs Gemeindepräsident ist beunruhigt.

Blick auf das Areal der Von Roll in Breitenbach. Nun wird die Firma an die deutsche Altana AG verkauft. Bild: Benjamin Wieland

Die Von Roll AG, die in Breitenbach ihren Sitz hat und in Büsserach eine grosse Produktionsstätte unterhält, wechselt ihren Besitzer. Die Familie von Finck verkauft ihren Anteil von nicht ganz 81 Prozent an die deutsche Altana AG. Der Patron August von Finck junior ist Ende 2021 verstorben.

Weitere knapp 2 Prozent der Von-Roll-Aktien werden von ihr selber verkauft. Die sich noch im Umlauf befindlichen restlichen 17 Prozent der Aktien sollen zu 86 Rappen das Stück an die neue Mehrheitsaktionärin verkauft werden. Der Preis ist rund 10 Prozent höher als der letzte gehandelte vor dieser Ankündigung. Mitte November wird der Eigentümerwechsel abgeschlossen, und die Aktien werden von der Schweizer Börse verschwunden sein. Insgesamt dürfte die Übernahme rund 307 Millionen Franken kosten, nimmt man das Angebot für eine Aktie als Grundlage.

«Die Familie von Finck veräussert ihre Anteile im Sinne einer Nachfolge an den strategischen Investor Altana», sagt der Verwaltungsratspräsident der Von Roll Holding AG, Peter Kalantzis, in einer Medienmitteilung. Dies erfolge nach einer abgeschlossenen Neuausrichtung des Konzerns.

Gerüstet für die künftige Batteriengeneration

Die Technologien und Produkte der Von Roll kommen beispielsweise in Windrädern, Elektroautos oder Industrieanlagen zum Einsatz. Zudem stellen sie neuartige Isoliersysteme und Spezialharze für den Hochspannungsbereich her. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationssysteme und entwickelt Komponenten für die neue Batteriegeneration. Altana ist im Spezialchemiebereich tätig und bietet auch Lösungen für die Elektroindustrie. «Die Produkte, Aktivitäten und die globale Präsenz beider Unternehmen ergänzen sich ideal», lässt sich Von-Roll-CEO Christian Hennerkes in einer Medienmitteilung zitieren.

Für die Altana agiert die Tochterfirma Elantas GmbH, die den Kauf der Von Roll abwickeln wird. Hinter Altana agiert eine andere grosse Investoren-Familie mit BMW-Erbin Susanne Klatten an der Spitze. Von Finck übernahm 2007 die Mehrheit an der Von Roll gegen die Warnungen des damaligen Verwaltungsratspräsidenten Oskar Ronner.

Gemeindepräsident ist besorgt

Überrascht und besorgt ist Dieter Künzli. Der grünliberale Gemeindepräsident von Breitenbach, wo die Von Roll-Holding ihren Sitz hat, sagt: «Ein weiteres Kapitel geht zu Ende. Ich verstehe, wenn die Angestellten nun Angst haben. Nach Jahren der Verluste schreibt Von Roll wieder Gewinne, und jetzt kommt der Verkauf an Elantas.» Künzli befürchtet Abbaumassnahmen, denn es stelle sich die Frage, ob die neue Inhaberin an der Technologie oder an Synergien interessiert sei.

1823 hat die Von Roll in Solothurn noch als Stahl- und Eisenhütte gestartet. Mehrmals musste sich die Firma äusseren Einflüssen anpassen, bis sie schliesslich ein modernes Industrieunternehmen wurde. 1988 übernahm die Von Roll die Isola-Werke in Breitenbach, ein 1908 gegründetes und auf die Isolation von Elektrotechnik spezialisiertes Unternehmen. Nach 200 Jahren könnte nun auch der Name Von Roll verschwinden.