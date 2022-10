Überschlagen Ettingen: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Selbstunfall Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Samstagabend in Ettingen einen Selbstunfall. Dabei verletzte sie sich leicht.

Das Auto kam auf dem Dach zu liegen. zvg

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Richtung Ettingen kommend, in der Hofstettenstrasse Richtung Hofstetten. Aus nicht restlos geklärten Gründen geriet sie in einer Links- / Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinaus. In der Folge kollidierte sie mit der Leitplanke.

Dadurch wurde ihr Fahrzeug angehoben, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend auf der Strasse zum Stillstand. Die verunfallte Lenkerin konnte ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Sie erlitt jedoch leichte Verletzungen und wurde nach der Erstbetreuung vor Ort durch den Sanitätsdienst zur Kontrolle in ein Spital verbracht.

Die Lenkerin verletzte sich leicht. zvg

Der beschädigte Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Ein bei der verunfallten Fahrzeuglenkerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.01 mg/l. Sie wird entsprechend an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt, so die Polizei Basel-Landschaft.