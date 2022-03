Ukraine-Krieg Baselland bindet Asylkoordinator länger an sich In wenigen Wochen wäre Rolf Rossi pensioniert worden. Wegen des Kriegs in der Ukraine wurde sein Vertrag um vier Monate verlängert.

Rolf Rossi bleibt länger als geplant. Archibild: Roland Schmid

Eigentlich hätte Rolf Rossi, der langjährige Leiter der Baselbieter Koordinationsstelle für Asylbewerber, per Ende März in Pension gehen sollen. Nun hat der Kanton Baselland seinen Arbeitsvertrag über das ordentliche Pensionsalter hinaus um vier Monate verlängert. Dies bestätigt Rossi auf Anfrage dieser Zeitung. Die aktuelle Krisenlage rund um den Ukrainekrieg hätte eine solche Aufschiebung der Pensionierung als ratsam erscheinen lassen, um jetzt nicht auf seine Erfahrung verzichten zu müssen.

Rossi arbeitet seit 1997 auf der Koordinationsstelle, seit 2000 als deren Leiter und ist von Anfang an auch Mitglied des Baselbieter Krisenstabs. Dass der Kanton Arbeitsverträge mit Kaderangehörigen oder Angestellten in Schlüsselpositionen über das Pensionsalter hinaus verlängert, ist nichts ungewöhnliches. Gemäss Baselbieter Personalgesetz können ordentliche Pensionierungen im gegenseitigen Einvernehmen bis zur Vollendung des 70. Lebensjahrs hinausgeschoben werden.

An Arbeit wird es Rossi in nächster Zeit nicht fehlen. Vor Wochenfrist kündigten die Behörden an, das Spital Laufen für die oberirdische Aufnahme von bis zu 150 aus der Ukraine vertriebenen Menschen einzurichten, um den Gemeinden eine zusätzliche Vorlaufzeit bis zur Bereitstellung eigener Unterkünfte zu verschaffen. Laut Rossi dürften noch rund 14 Tage vergehen, bis die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen sind und die ersten Kriegsvertriebenen in Laufen beherbergt werden können.

Für die kommende Woche stellt die zuständige Finanzdirektion weitere Informationen in Aussicht, wie Baselland mit der Fluchtwelle aus der Ukraine umzugehen gedenke. Die Abstimmungsarbeiten und der weitere Koordinationsaufwand nach dem gestrigen Schutzstatus-S-Entscheid des Bundesrats werden gemäss einer Mitteilung vom Freitag «zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen».