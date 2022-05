Ukraine-Krieg «Stop dem Krieg!» – Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg Rund 100 Personen demonstrierten gestern in der Basler Innenstadt gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die meisten von ihnen Ukrainerinnen und ukrainische Kinder und Jugendliche.

Unter Anleitung der Sängerin Tetyana Polt sang die Menge die ukrainische Nationalhymne. Foto: Tomasz Sikora

«Stop dem Krieg!», «Härtere Sanktionen gegen Russland!», «Stoppt Putins Regime!» - mit solchen und ähnlichen Aufrufen und blaugelben Flaggen, Fahnen und Bändern ausgerüstet, trafen sich gestern gut 100 Personen für eine Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg vor dem Kunstmusem.

Früher am 9, heute am 8. Mai

Anders als noch vor wenigen Jahren, als die Ukraine das Ende des Zweiten Weltkriegs wie Russland am sowjetisch geprägten 9. Mai feierte, tut sie es heute wie das westliche Europa am 8. Mai - das war denn auch der Anlass. Die meisten Teilnehmenden waren Ukrainerinnen und ukrainische Kinder und Jugendliche. Organisiert und geleitet wurde die Kundgebung von Tetyana Polt vom Verein Ukrainer in Basel.

Die Menge zog unter wiederkehrenden «Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden!»-Rufen und unter dem Gesang ukrainischer Lieder wie der Nationalhymne vom Kunstmuseum über den Theaterplatz, den Marktplatz und den Theodorskirchplatz zurück zum Kunstmuseum - sichtbar darum bemüht, den Verkehr in der Stadt so wenig wie möglich zu stören