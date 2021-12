Umgestaltung Dorfzentrum von Therwil erhält einen neuen Charakter Für 6,5 Millionen Franken soll in der Leimentaler Gemeinde die Bahnhofstrasse zwischen Löwenkreisel und dem Bahnübergang saniert und umgestaltet werden. Die Baselbieter Regierung hat beim Landrat den entsprechenden Kredit beantragt.

Soll umgestaltet und attraktiver werden: Die Bahnhofstrasse in Therwil. Polizei BL

Die Bahnhofstrasse ist die Hauptschlagader Therwils: 12'600 Fahrzeuge passieren sie täglich, die BLT-Buslinien 62 und 64 verkehren auf ihr, eine kantonale Radroute verläuft entlang der Strasse. Und sie wird von den BLT-Tramlinien 10 und 17 gekreuzt. Das Baselbieter Tiefbauamt hat gemeinsam mit der Gemeinde ein Konzept für eine Neugestaltung ausgearbeitet. Ziel ist es, neben der Sanierung bisherige «verkehrliche Defizite» zu beheben, wie es in einer Mitteilung der Regierung vom Mittwoch heisst.

Auf der «neuen» Bahnhofstrasse soll Tempo 30 gelten

Mit der Umgestaltung werde der Bahnhofstrasse ein neuer Charakter verliehen und die Ortsdurchfahrt aufgewertet. Das Zentrum von Therwil soll als Aufenthaltsort attraktiver werden, was positive Auswirkungen sowohl auf das lokale Gewerbe als auch auf die Wohnqualität hätte. Was nicht in der Mitteilung des Kantons steht, aber in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist: Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bahnhofstrasse beim Kanton auch eine Reduktion der Tempolimite beantragt. Die Regierung hat erst kürzlich die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, damit Tempo 30 auf Kantonsstrassen wie der vorliegenden überhaupt möglich ist. Die Anfrage ist noch hängig.

Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Jahr 2024. Die Kosten für Projektierung und Bau belaufen sich voraussichtlich auf 6,55 Millionen Franken. Der Bund beteiligt sich daran im Rahmen des Agglomerationsprogramms. Der Baselbieter Landrat muss dazu noch seinen Segen geben.