Umgestaltung Nutzungsplan genehmigt: In der St. Alban-Vorstadt kann gebaut werden Nachdem 2019 über die Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt abgestimmt wurde, hat der Basler Regierungsrat am Dienstag den entsprechenden Nutzungsplan genehmigt.

Die Trottoirs in der St. Alban-Vorstadt werden verschwinden. Kenneth Nars

Im Frühjahr 2019 stimmte die Basler Bevölkerung ganz knapp für die Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt. Das Konzept: Eine Fahrbahn ohne Absätze und Hindernisse, flache Wackenstein-Pflästerung an den Seiten, asphaltierter Streifen in der Mitte und Tempo 20. Die «Dalbe» soll zur Flaniermeile werden, hiess es von Seiten der Befürworterinnen und Befürworter. Als Vorbild dient die Rittergasse, wo die Trottoirs schon in den 2010er-Jahren im Rahmen einer der Umgestaltung entfernt wurden.

Doch es gab auch Kritik, denn die Wackensteine seien für Rollstuhlfahrer alles andere als geeignet, wie verschiedene Anwohnende sagten. Lukas Linder vom Referendumskomitee sagte damals, das Wegfallen der Trottoirs gefährde die Sicherheit der Quartieranwohnenden.

Es kann umgestaltet werden

Seit einiger Zeit ist schon bekannt, dass der Neugestaltung die St. Alban-Vorstadt diesen Frühling startet. Nun hat der Regierungsrat am Dienstag den Nutzungs- und Erschliessungsplan für das Projekt genehmigt. Der westliche Teil der St. Alban-Vorstadt solle attraktiver gestaltet werden. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Mit der Umgestaltung sollen eine höhere Sicherheit und mehr Komfort zugunsten der Fussgängerinnen und Fussgänger sowie der Velofahrenden erreicht werden.»

Umgesetzt werden soll ein Fahr- und Gehbereich ohne Höhenunterschied und Poller, Sitzbänke und Veloständer. Auch die Baumrabatte soll angepasst werden.