Kaltstart Unfall und Pannen: So hat sich die BLT den Start des neuen Waldenburgerli nicht vorgestellt Ein Schienenbruch und weitere technische Pannen haben auf der Waldenburgerbahn schon kurz nach Inbetriebnahme zu einigen Schwierigkeiten geführt. Leidtragende sind die Fahrgäste.

Da fährt sie noch problemlos: die neue Waldenburgerbahn anlässlich der Eröffnung am Sonntag. Bild: Roland Schmid

Kaum ist die Waldenburgerbahn umgebaut und in Betrieb, steht sie unter einem schlechten Stern. Darunter leiden auch die Fahrgäste. Erst am Sonntag früh fuhren die ersten Trams über die rundum erneuerten Schienen zwischen Liestal und Waldenburg im Beisein zahlreicher Prominenter. Und bereits am Montag hätten die Kälte und die Fahrzeugtechnik den Fahrgästen und auch den Mitarbeitenden einiges abverlangt, schreibt am Dienstag die Baselland Transport AG (BLT), der die Bahn gehört.

Die aufgetauchten Probleme waren vielfältig: Die Ansteuerungszeiten der Bahnübergänge waren nicht angepasst, in Hölstein kam es zu einem Schienenbruch und die Fahrzeuge haben sich bisher als störungsanfällig erwiesen, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Probleme mit Hersteller untersucht

All diese Schwierigkeiten haben die Betriebsstabilität des Waldenburgerli beeinträchtigt. Die Ursachen hätten aber geklärt werden können, erste Massnahmen zur Behebung der Störungen habe man bereits eingeleitet. Zurzeit wird die Störungsanfälligkeit der Fahrzeuge gemeinsam mit dem Hersteller Stadler Rail beseitigt.

Die Bahnbetreiberin analysiert die Fahrplanzeiten und wird sie gegebenenfalls anpassen, um die Anschlüsse in Liestal sicherstellen zu können. «Die BLT arbeitet mit Hochdruck für einen reibungslosen Fahrgastbetrieb der neuen Waldenburgerbahn», versichert das Unternehmen. Man entschuldige sich bei allen Fahrgästen für die entstandenen Umtriebe.

Verspätungen wegen Unfall am Montag

Neben technischen Schwierigkeiten musste das neue Waldenburgerli auch mit einem Unfall umgehen. Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr sprang ein siebenjähriger Junge beim Fussgängerübergang der Haltestelle Niederdorf vor die Bahn, die Richtung Waldenburg unterwegs war. Der Junge wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren aber nicht schwer.

Der angeforderte Bahnersatz kam erst mit Verspätung in Betrieb, sodass die Fahrgäste Wartezeiten in Kauf nehmen mussten. Gegen 16 Uhr fuhr das Waldenburgerli wieder. Grund für den Personenunfall seien aber keine Kinderkrankheiten des neuen Systems, sondern ein Unfall, versichert Christian Boos, Leiter Betrieb und Technik der BLT, auf Anfrage.