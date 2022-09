Unterricht für Schulkinder Nach Eklat am Esaf: Kanton entzieht dem Verein Russkij Basel die Bewilligung für Schul-Kurse Der Verein Russkij Basel, der am Schwingfest-Umzug in Pratteln mit einem «Z» an einer Tracht Empörung hervorrief, bot Unterricht für Schulkinder aus beiden Basel an. Damit ist jetzt Schluss.

Das «Z» ist am Oberteil der zweiten Umzugsteilnehmerin von links zu sehen. Benjamin Wieland

Am Trachtenumzug am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln vom 26. August trug ein Mitglied des Russischen Vereins Basel eine «Z»-Brosche auf der Tracht, was grosse mediale Aufmerksamkeit und Empörung innerhalb der Bevölkerung auslöste.

Der Verein bot Kurse in russischer Sprache und Kultur an. Dies rief auch die Basler SVP auf den Plan. Sie verlangte Antworten zu Russkij Basel und seinen Sprachkursen vom Regierungsrat. SVP-Grossrätin Jenny Schweizer hatte in dieser Sache einen Vorstoss eingereicht.

Mit dem Unterricht des Vereins ist jetzt Schluss. Denn wie Simon Thiriet, der Sprecher des Erziehungsdepartements, in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, sei man aufgrund der vorliegenden Informationen zur Auffassung gelangt, «dass die Bedingungen für eine Bewilligung für die Erteilung von Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur durch den Verein Russkij nicht mehr erfüllt sind».

«Politische Neutralität» nicht gewährleistet

Die Lage sei in den vergangenen Tagen aufgrund diverser Erkenntnisse aus der Medienberichterstattung analysiert worden. Die «politische Neutralität des Unterrichts» und somit das «Bekenntnis zu Schweizer Grundrechten und Grundwerten» seien nicht mehr gewährleistet.

Den Entscheid habe das Erziehungsdepartement am Mittwochabend in einem Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern des Vereins Russkij erläutert und ihnen die Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern.

Ein definitiver Entscheid sei im Verlauf der nächsten Woche zu erwarten.