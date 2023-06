Unterstützung Maya Graf kann im Ständeratswahlkampf auch auf die GLP und EVP zählen Nach einem Hearing mit den beiden Kandidierenden für den Baselbieter Ständeratssitz haben sich die zwei Parteien dafür entschieden, die Bisherige Maya Graf (Grüne) zu unterstützen.

Die Sissacherin Maya Graf kann im Ständeratswahlkampf auch auf den Sukkurs von GLP und EVP zählen. Bild: Severin Bigler

Die Grünliberalen (GLP) Baselland und die EVP Baselland unterstützen bei der Ständeratswahl im Herbst Maya Graf von den Grünen. Die zwei Parteien führten am Mittwochabend in Muttenz ein gemeinsames Hearing mit den beiden Kandidierenden, der bisherigen Maya Graf und Herausforderer Sven Inäbnit (FDP), durch.

Sowohl Inäbnit wie auch Graf hätten mit ihren offen, ehrlich und auf sympathische Art vorgebrachten Antworten zu punkten vermocht, schreiben GLP und EVP in einer gemeinsamen Mitteilung. In den nachfolgenden parteiinternen Beratungen hätten die Mitglieder beider Parteien mit einigen Pro-Voten grossen Respekt für Inäbnit gezeigt. Am Ende sprach sich jedoch bei EVP wie GLP eine klare Mehrheit für eine Wahlempfehlung von Maya Graf aus.

Bei den Nationalratswahlen treten die Grünliberalen, die EVP und Die Mitte als Listenpartner an. Die Mitte empfiehlt für den Ständerat Sven Inäbnit. Die Baselbieter SP entscheidet an der Delegiertenversammlung vom kommenden Mittwoch in Zwingen. Die Geschäftsleitung beantragt die Unterstützung von Maya Graf.