Unübersehbar Auf einmal stand eine Burg auf dem Büchel – Aktion im Vorfeld des Zunzger Dorffests sorgt für Aufsehen Ende August begeht Zunzgen sein 700-Jahr-Jubiläum mit einem grossen Dorffest. Schon jetzt soll eine acht Tonnen schwere Burg für Vorfreude sorgen.

Auf dem Büchel in Zunzgen thront derzeit eine herrschaftliche Burg. Bild: Sander Van Riemsdijk

Seit etwas mehr als einer Woche steht auf dem Zunzger Wahrzeichen Büchel eine herrschaftliche Burg. Eine Gruppe Unentwegter hat sie dort in einer Nacht- und Nebelaktion und unbemerkt von der schlafenden Bevölkerung installiert.

Ein baulicher Sündenfall unter Missachtung des Baureglements? Mitnichten. Diejenigen, welche beim Anblick des Bauwerks verwundert die Augen reiben und meinen, dass mit dieser nächtlichen Aktion die Grundordnung der Gemeinde aus den Angeln gehievt wurde, können beruhigt sein. Nichts ist auf der Schattenseite der Legalität erfolgt, sondern die Installation wurde mit dem Gemeinderat von Zunzgen abgesprochen, wie ein Mitglied der Aktionsgruppe berichtet.

Alles geschah unter strenger Geheimhaltung

Das Mitglied erklärt: «Wir wollten für das kommende Dorffest etwas Aussergewöhnliches machen. Dann kam diese Idee mit der Burg mit Zacken obendrauf.» Die Fertigteile mit einem Gesamtgewicht von acht Tonnen wurden die Strasse hinauf zum sagenumwobenen Büchel gekarrt und anschliessend in nächtlicher Arbeit zusammengesetzt. In den letzten Monaten hätten jeweils durchschnittlich zwölf Personen mit einer Altersbandbreite von 16 bis 65 Jahren in engagierter Eintracht und in Fronarbeit die Einzelteile vorbereitet.

Die Arbeiten geschahen unter strenger Geheimhaltung. «Es sollte eine Überraschung sein. Es bestand bei den Bauarbeiten absolute Verschwiegenheit. Niemand im Dorf sollte vorher davon erfahren», sagt das Mitglied der Aktionsgruppe. Die Burg mit einer Fläche von 36 Quadratmetern und einer Höhe von 7 Metern thront nun für die kommenden Monaten weit sichtbar auf dem geschichtsträchtigen Büchel.

Erst am Dorffest im August darf man auf die Burg

Bis zum Fest darf die Burg aus Tannenbauholz zuerst einmal nicht betreten werden. Erst am Eröffnungstag des Dorffests steht sie der Bevölkerung zur Besteigung zur Verfügung. Wie lange der Zeithorizont für die Burg sein wird, steht in den Sternen. Das Mitglied sagt: «Aber sicher bleibt sie dort nicht bis in alle Ewigkeit.» Für jeden und jede soll von weitem erkennbar sein, dass sich Zunzgen auf sein Dorffest tatkräftig und voller Kreativität vorbereitet.

Mit Sicherheit wird es das Bauwerk auf dem Büchel in eine Fussnote der Geschichte von Zunzgen schaffen und ein prägendes Element an den kommenden Feierlichkeiten bilden. Das Dorffest in Zunzgen geht Ende August während dreier Tage über die Bühne. Mit dem Fest feiert die Gemeinde ihr 700-Jahr-Jubiläum. Auf der Homepage des Fests laden die Organisatoren ins «königliche Dorf vom Oberbaselbiet» ein. Sie versprechen zudem: «Vom 25. bis zum 27. August verwandelt sich unser Dorf mit Attraktionen, Konzerten, Shows und Beizen in eine sagenhafte Festhütte.»