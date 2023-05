Unwetter Höchste Schadensumme in 190 Jahren: Baselbieter Gebäudeversicherung beklagt Hagelsommer 2022 80 Millionen Franken musste die BGV vergangenes Jahr in die Hand nehmen, um die Opfer von 13'000 Elementar-, Wasser-, Feuer- und Grundstückschäden zu entschädigen. Schuld am Rekord war der Hagel.

Unwetter mit Hagelschlag können zu grossen Schäden an Gebäuden führen. (Symbolbild) Bild: Archiv/zVg

So ein Jahr hat es in der 190-jährigen Geschichte der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) noch nicht gegeben. Mit 80,5 Millionen Franken ist die Schadensumme 2022 so hoch wie nie zuvor, teilt die BGV mit. 2021 lag sie noch bei knapp 45 Millionen Franken.

Immerhin sind die «Schuldigen» klar. Geschäftsführer Andreas Zbinden hält fest: «Die beiden Hagelereignisse im Laufental und im unteren Baselbiet im Sommer 2022 führten innert kürzester Zeit zu tausenden von Gebäudeschäden.» Elementarschäden machten denn auch 51 der 80 Millionen Franken aus. Von den knapp 13'000 Schadenfällen entfielen gut 9000 auf die Elementarkategorie, unter der Hagel geführt wird. Gut 3000 waren Wasserschäden und je etwa 400 Feuer- und Grundstückschäden.

Eigenkapital rettet die BGV

Das führt dazu, dass die BGV ein negatives Betriebsergebnis von 35 Millionen Franken verzeichnet. Da die Kapitalanlagen ebenfalls negativ schlossen, resultiert ein Jahresverlust von gut 100 Millionen Franken. Dieser könne aber durch die Reserven gedeckt werden, heisst es in der Mitteilung. Die Baselbieter Gebäudeversicherung verfügt nun immer noch über Eigenkapital von 715 Millionen Franken.