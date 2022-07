Unwetterschäden Schadensberechnung statt Hamburger: Die etwas anderen Drive-ins im Laufental Der Jahrzehnte-Hagel im Baselbiet hat zahlreiche Autos beschädigt. Um die Schäden aufzunehmen, haben mehrere Versicherungen sogenannte Hagel-Drive-ins installiert. Wir haben zwei im Laufental besucht.

In sogenannten Hagel-Drive-ins können Versicherte ihre durch den Hagel beschädigten Fahrzeuge von Experten begutachten lassen. Juri Junkov

Nach den starken Unwettern und Hagelschauern im Juni beklagen sich Hunderte Autofahrende über Schäden an ihrem Auto. Vor allem im Laufental, dass in der Region am stärksten vom Hagel betroffen war, riefen zahlreiche Personen ihre Autoversicherung wegen eines Hagelschadens an. Nun haben einzelne Versicherungen reagiert und im Laufental sogenannte Hagel-Drive-ins eröffnet.

Solche Aktionen sind seit mehreren Jahren zur Praxis bei Versicherungen geworden, um grosse Mengen an beschädigten Autos zeitnah beurteilen zu können. Ein Team von Experten beurteilt die Schäden an den Fahrzeugen vor Ort und bespricht gleich anschliessend mit den Betroffenen das weitere Vorgehen. Auszahlungen der Schadenssumme oder eine Reparatur in einer Partnergarage sind die üblichen Vorgänge. Die bz Basel hat zwei Drive-ins besucht und sich ein Bild gemacht.

Anschliessend an die Schadenberechnung wird mit dem Kunden das weitere Vorgehen besprochen. Die Optionen sind Auszahlung der Schadensumme oder Reparatur. Juri Junkov

In Grellingen können Versicherte der AXA Schweiz seit Dienstag und bis am Freitag nächste Woche mit ihrem beschädigten Auto in der Bahnhofsstrasse vorbeikommen. Die Versicherung hat sich auf dem Areal der Ziegler Papier AG eingemietet.

Schnellere Zählung dank neuem Hagelscanner

Alle zehn Minuten rollt ein neues Fahrzeug in der Halle vor. Anschliessend wird das Gefährt durch den sogenannten Hagelscanner gefahren. Dieser zeichnet mit Hilfe von 3D-Kameras ein Abbild der Karosserie, auf dem jede kleinste Unebenheit markiert ist. Damit können Dellen präziser und schneller gezählt werden als früher, wo das nur durch einen Menschen gemacht wurde, sagt René Büchler, Teamleiter Fahrzeugexperten der AXA.

Ganz ohne menschlichen Experten funktioniert es dann aber doch nicht, denn die Maschine erfasst nur die Seiten und das Dach, nicht aber die Front- und Heckpartie. Darum wird das Ergebnis anschliessen von einem Experten kontrolliert und ergänzt.

Zeitgleich haben es sich die Versicherten auf dem Sofa aus Europaletten gemütlich gemacht. Der 59-jährige Christian aus Himmelried war einer der Ersten, die am Nachmittag ihr Auto vorbeibrachten. «Ich habe mich online angemeldet und sofort einen Termin erhalten», sagt der Produktmanager. Ihn überzeugt die Organisation des Drive-ins. Der Schock des Jahrzehnte-Hagels hat er mittlerweile abgelegt, die grossen Dellen in seinem Auto sind aber auch für Laien deutlich sichtbar.

Durchschnittlicher Schaden beläuft sich auf 3000 Franken pro Auto

Doch er hat Glück, der Lack des Fahrzeugs scheint unbeschädigt. Er tendiert darauf, sich die Schadensumme auszahlen zu lassen, denn «das Auto fährt ja noch». Den durchschnittlichen Schaden pro Fahrzeug schätzt die Versicherung in diesem Drive-in auf knapp 3000 Franken. Wie viel Christian erhalten hat, wissen wir nicht. Doch er scheint auch nach der Beurteilung zufrieden und fährt rund 30 Minuten nach seiner Ankunft wieder fort.

Bis zu 65 Autos können die Fahrzeugexperten in Grellingen täglich beurteilen. Als Nächstes ist der SUV von Harry an der Reihe. «Von blossem Auge konnte ich nicht viel erkennen», meint der 59-Jährige. Der Hagelscanner ist jedoch deutlich genauer. Und siehe da, über 100 kleine Dellen entdeckt das Gerät. Doch auch hier ist eine Reparatur nicht zwingend nötig und der Fahrleitungsmonteur aus Breitenbach entscheidet sich für die Auszahlung der Schadensumme – wie die meisten mit kleinen Schäden.

«Wir haben bisher vor allem kleinere bis mittlere Schäden festgestellt. Nur wenige haben eine Beschädigung am Lack.»

Das sagt René Büchler. Erst dann sei eine Reparatur zwingend nötig, da die Karosserie sonst roste.

Etwa die Hälfte lässt sich die Schadensumme auszahlen

Auch in Laufen zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier hat sich die Helvetia in der Iveco-Halle eingemietet und einen Hagel-Drive-in installiert. Das Prinzip bleibt das Gleiche, nur wird hier die Schadensaufnahme ausschliesslich von Menschenhand durchgeführt – mit dem gleichen Ergebnis.

In Laufen zählen die Experten die Hagelschäden noch von Hand – und unter den kritischen Augen der Versicherten. Bild: Juri Junkov

«Wir haben mehrheitlich kleinere Schäden. Etwa die Hälfte der Versicherten entscheidet sich für die Auszahlung der Schadensumme, die andere Hälfte bevorzugt eine Reparatur», sagt Dominik Wüest, Fahrzeugexperte der Helvetia. Zusammen mit seinen Kollegen kontrolliert er täglich zwischen 80 und 90 Autos.

Die Schadensummen bewegen sich von 1000 Franken bei kleineren Beschädigungen bis zu 3500 Franken bei Fahrzeugen, die im Epizentrum der Hagelfront standen. Die Zahlen variieren aber je nach Fahrzeugtyp und Alter stark, so Wüest weiter. Bei älteren Autos käme es sogar vor, dass die Schadensumme den Wert des Autos übersteigt. Dann spricht man, so komisch es klingen mag, von einem Totalschaden.

Kein Totalschaden hat ein BMW aus Röschenz. Der Fahrer, zwischen 40 und 50 Jahre alt, kann sich noch genau an das Unwetter erinnern, das seinen blauen SUV beschädigte:

«So einen starken Hagel habe ich noch nie erlebt.»

Er habe zwar schon einige Unwetter im Laufental erlebt, die Ereignisse aus dem vergangenen Monat suchen aber vergeblich ihresgleichen.

Verhältnismässig klein fallen die Schäden am erwähnten Fahrzeug aus. Der Kunde besteht trotzdem auf die Reparatur: «Ich will einfach, dass es repariert wird. Der Rest ist mir egal.» Das Auto solle wieder so aussehen, wie vor den Unwettern.

Nach der Begutachtung wird dann auch die Reparatur seines Autos organisiert. Glücklich verlässt er die Halle. So wie alle, die an diesem Dienstagnachmittag nach Laufen oder Grellingen kommen.