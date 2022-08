Veranstaltungsort Private hatten kaum Interesse: Stadt Liestal will Engelsaal nun als «Stadtsaal» selbst betreiben Über ein halbes Jahr lief die Suche nach einer neuen Betreiberin für den alten Saal im Hotel Engel. Erfolglos. Bis Ende 2022 legt der Stadtrat dem Einwohnerrat nun eine Kreditvorlage für den Umbau vor.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Der Engelsaal soll sich nun ab spätestens 2024 wieder mit Menschen füllen. Archiv: Juri Junkov

Die jahrelange Ungewissheit, was mit dem altehrwürdigen, aber schon seit Ende 2019 leer stehenden Veranstaltungssaal im Liestaler Hotel Engel geschieht, könnte bald enden. Am Donnerstag teilte der Stadtrat mit, dass er beschlossen habe, «den Engelsaal in eigener Regie zu betreiben». Dies unter dem neuen Namen «Stadtsaal».

Die Stadt möchte den Saal den Liestaler Vereinen zukünftig unter vergünstigten Konditionen anbieten. Auch kulturelle Anlässe oder Events von Institutionen und Unternehmen sollen dort stattfinden können. In der Mitteilung zählt die Stadt Jahresversammlungen, Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge, Konferenzen und Workshops als mögliche Veranstaltungen auf.

Bis zu 350 Personen finden im Saal Platz

Der Saal, der für 200 bis 350 Personen Platz biete, sei eine ideale Ergänzung zu bestehenden Räumlichkeiten wie dem Rathaussaal mit seinen 100 Plätzen oder dem im Bau befindlichen Gestadecksaal mit seinen 200 Plätzen. Auch stadteigene Anlässe wie Lehrerkonvent, Tischmessen oder Informationsveranstaltungen könnten dort stattfinden.

Dieses Vorhaben bedarf allerdings einiger Umbauarbeiten. Die Liestaler Stadtverwaltung arbeitet nun ein vertieftes Betriebskonzept aus. Darauf folgt eine Kreditvorlage zuhanden des Einwohnerrats. Sie soll bis Ende 2022 vorliegen. Zum Umbau gehört die Anpassung des Zugangs zum neuen Stadtsaal, der bisher über den Hoteleingang erschlossen war. Auch die Haustechnik muss entflochten und die Eventtechnik modernisiert werden. Dazu soll die Inneneinrichtung aufgewertet sowie eine Basisinfrastruktur für die Gastronomie geschaffen werden. Spätestens per 1. Januar 2024 möchte der Stadtrat den Saal in Betrieb nehmen.

Eigentlich wollte die Stadt eine externe Betreiberin

Damit ist auch klar: Die ursprünglichen Pläne der Stadt, für den Betrieb eine externe Firma zu finden, sind gescheitert. Von Ende 2021 bis Ende Juli 2022 lief das öffentliche Ausschreibungsverfahren. Doch die Stadt schreibt selbst:

«Das Interesse für den Betrieb des Saals hielt sich stark in Grenzen.»

Letztlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Ziele der Stadt am besten erreicht werden, wenn sie den Saal selbst betreibt.