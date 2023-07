Verbrechen Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Gelterkinden In Gelterkinden schoss eine unbekannte Täterschaft am Donnerstagmorgen auf ein Mehrfamilienhaus. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Mehrere Schüsse wurden auf ein Mehrfamilienhaus in Gelterkinden abgegeben. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Eine unbekannte Täterschaft schoss am frühen Donnerstagmorgen auf ein Mehrfamilienhaus in Gelterkinden, wie die Kantonspolizei Baselland mitteilt. Um circa 04:30 Uhr wurde die Polizei kontaktiert. Die Einsatzkräfte konnten Feststellen, dass mehrere Schüsse auf das Haus am Bodmerweg abgegeben wurden. Personen wurden keine verletzt.

Laut Polizei ist zur Täterschaft und zum Hintergrund der Tat im Moment nichts bekannt. Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Baselland die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gesucht, welche verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können und werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Baselland zu melden. (bz)