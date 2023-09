Verfügung Mahnwache mit Freiheitstrychlern in Sissach: Kesb ordnet Impfung an Vater und Mutter zweier Kinder wurden sich nicht einig, ob sie ihre Kinder gegen Masern impfen lassen sollten. Daher verfügte die Kesb Sissach die Impfung und das Bundesgericht bestätigte dies. Am Donnerstag kam es in Sissach zu einer Demonstration und Fragen im Landrat.

Mahnwache vor der Kesb in Sissach: Die Demonstrierenden wollen nicht, dass zwei Kinder auf Anordnung des Bundesgerichtes gegen Masern geimpft werden. Bild: Juri Junkov

Rund 200 Personen pilgerten nach Sissach und demonstrierten gegen eine von der örtlichen Kesb verordnete Impfmassnahme. Die Elternteile zweier Kinder wurden sich nicht einig, ob der Nachwuchs gegen die Kinderkrankheit Masern geimpft werden soll oder nicht. In diesem Fall musste die Kesb anstelle der Eltern entscheiden. Das Bundesgericht bestätigte diese Anordnung, die auf Basis einer Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit getroffen wurde.

Mit einem solch grossen Aufmarsch konnte man in Sissach aber nicht rechnen: Die Freiheitstrychler schwangen ihre grossen Glocken. Unter den Demonstrierenden befand sich auch Nicolas Rimoldi, Gründer der massnahmenkritischen Bewegung Mass-Voll. Einzelne richteten eine Mahnwache ein und alle demonstrierten gegen die «Zwangsimpfung». Auf Anfrage sagte Polizeisprecher Adrian Gaugler, dass die Demonstration ruhig verlaufen sei: «Uns sind keine Vorfälle bekannt.»

Der Entscheid wurde Thema im Landrat

Die Ereignisse waren auch Thema im Landrat. Laura Grazioli (Grüne) wurde persönlich auf den Fall hingewiesen. Sie kritisierte, dass keine Anhörung der Kinder stattgefunden habe. Der Regierungsrat konnte darauf keine Antwort geben, da Justizdirektorin Kathrin Schweizer (SP) an einer Konferenz in Bern teilnehmen musste. Ihre Vertreterin Monica Gschwind versprach aber, die Frage weiterzugeben.

Störend ist für Grazioli auch, dass das nationale Parlament immer gesagt habe, dass es für Impffreiheit einstehe. «Das Bundesgericht ändert nun plötzlich die Verhältnisse», erklärt sie gegenüber der bz. Es sei nicht Aufgabe des Bundesgerichtes, Gesetze zu schaffen, die auf demokratischem Weg nicht mehrheitsfähig gewesen wären. Die Argumentation, dass die fehlende Masernimpfung im Falle getrennter, uneiniger Eltern eine Kindswohlgefährdung darstelle, setze voraus, dass man bei einer fehlenden Masernimpfung generell von einer Kindswohlgefährdung ausgehe. Von diesem Entscheid würden nun Folgeurteile abgeleitet, also werde daraus ein Präzedenzfall.

«Es geht um elterliche Verantwortung, die nicht wahrgenommen wird», widersprach Marc Schinzel (FDP) im Rat. Peter Riebli (SVP) hingegen meinte: «Es ist eine Zwangsimpfung, wenn die Eltern nicht einverstanden sind.»

Wurde die Verhältnismässigkeit ausgeblendet?

Adil Koller (SP) monierte, der Regierungsrat solle einen Exkurs zur Gewaltentrennung machen. Hier hat Grazioli eine andere Meinung: «Die Frage der Verhältnismässigkeit wurde komplett ausgeblendet. Also eine fehlende Masernimpfung stellt eine Kindswohlgefährdung dar, aber eine polizeilich durchgesetzte Zwangsimpfung ist gut fürs Kindswohl?» Grazioli hält daran fest, dass jeder Mensch gesundheitliche Entscheide ohne staatlichen Zwang fällen solle.

Regierungsrätin Monica Gschwind mahnte daran, dass es ein Einzelfall sei. Die Regierung kommentiere keine Gerichtsurteile. Der Fall in Sissach geht am Freitag weiter: Dann läuft die Frist ab, die der Mutter gesetzt wurde. Sollte es effektiv zu einem Polizeieinsatz kommen, damit ein Arzt die Impfung vornehmen kann, dann wäre das höchstwahrscheinlich das erste Mal in der Schweiz.