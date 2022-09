Verhandlung Mord am Gemeindepräsidenten von Metzerlen: Die beiden Verurteilten stehen ab heute wieder vor Gericht Das Richteramt Dorneck-Thierstein verurteilte im vergangenen Jahr zwei Männer zu langen Haftstrassen. Sie sollen den früheren Gemeindepräsidenten von Metzerlen getötet haben. Die Anwälte der Verurteilten zogen das Urteil ans Obergericht weiter. An einem geheimen Ort kommt es ab heute zur Neuauflage des Prozesses.

Das Obergericht führt die Verhandlungen durch. Der Prozess findet jedoch an einem geheimen Ort statt. Hanspeter Bärtschi

Darum geht es im Prozess: Im Juni des vergangenen Jahres verlas die Gerichtspräsidentin des Richteramts Dorneck-Thierstein das Urteil: Ein 45-jähriger Serbe und ein 43-jähriger Holländer müssen wegen Mordes und versuchten bandenmässigen Raubes 19 Jahre respektive 17 Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer am 14. März 2010 nach Metzerlen fuhren und den damaligen Gemeindepräsidenten Ivo Borer in seinem Haus überfielen und ihm mit Gegenständen schwere Kopfverletzungen zufügten. Der Pensionär starb einige Monate später im Spital an den Verletzungen. Gemäss einem Tipp soll sich im Haus im solothurnischen Leimental ein Tresor mit einer hohen Summe Geld befunden haben. Stattdessen erbeuteten die Männer in Metzerlen jedoch nur einen Haus- und einen Fahrzeugschlüssel. Neben den beiden Hauptanklagepunkten im Fall Metzerlen wurden die Männer auch in Nebenpunkten verurteilt: Der Serbe für einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Uhrengeschäft in Wettingen und der Holländer für einen Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Spreitenbach. Beide Taten ereigneten sich ebenfalls im Jahr 2010. Die Anwälte der beiden verurteilten Männer zogen das Urteil des Richteramts Dorneck-Thierstein an die nächste Instanz weiter. Deshalb kommt es in dieser Woche zur Neuauflage des aufsehenerregenden Prozesses am Obergericht. Den Behörden war es erst mehrere Jahre nach der Tat und nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, die beiden Männer festzunehmen. Wie schon beim Prozess am Richteramt Dorneck-Thierstein finden die Verhandlungen an einem geheimen Ort statt. Die Männer sollen den Pink Panthers, einer weltweit tätigen Gruppe von Juwelenräubern, angehören. Die Medien können dem Geschehen via Videoübertragung beiwohnen.

Mittwoch, 21. September 2022, Morgen: Beweisanträge

Zu Beginn stellt Daniel Helfenfinger, Anwalt des Serben, zahlreiche Beweisanträge. Unter anderem fordert er, einige Beweismittel zu streichen und die Hintergründe von DNA-Analysen besser zu durchleuchten. Helfenfinger sagte schon früher: «Dass mein Mandant vor Ort war, ist nicht erwiesen. Und selbst wenn er in Metzerlen gewesen sein sollte, ist nicht erwiesen, dass er mit seinem Verhalten den Tod von Ivo Borer ausgelöst hat.» Für ihn handelte es sich beim Prozess am Richteramt Dorneck-Thierstein um einen Indizienprozess, da keinerlei Beweise vorlägen.

Anwalt Thomas Fingerhuth, der den Holländer vertritt, stellt ebenfalls Beweisanträge. Er verlangt sogar, das Verfahren an die erste Instanz zur Neubeurteilung zurückzugeben. Sein Mandant sei während der Verhandlungen am Richteramt Dorneck-Thierstein physisch und psychisch nicht in der Lage gewesen, sich angemessen zu verteidigen. Schon damals kritisierte Fingerhuth in heftiger Weise die Haftbedingungen des Holländers und verliess den Gerichtssaal. Die ersten Verhandlungen im Dezember 2020 mussten deshalb abgebrochen und konnten erst rund ein halbes Jahr später wieder aufgenommen werden.

Um über die vielen Beweisanträge der Anwälte zu befinden, benötigt das Gericht Zeit, weshalb es die Verhandlung für den heutigen Vormittag beendet. Zwischen dem zuständigen Staatsanwalt Raphael Stüdi und Daniel Helfenfinger kommt es dabei zu einem kleinen Geplänkel: Helfenfinger moniert, dass nun viel Zeit verloren gehe, woraufhin Stüdi entgegnet, dass dies nicht der Fall wäre, hätte Helfenfinger seine Anträge schon früher gestellt.

Am Nachmittag um 13.30 Uhr geht es weiter. Bereits jetzt ist klar, dass die beiden Angeklagten keine Aussagen machen werden, wie ihre Anwälte erklären.