Verkehr Aesch streitet mit den Kantonen um den A18-Vollanschluss Die Gemeinde Aesch liegt im Clinch mit den beiden Kantonen Baselland und Solothurn. Grund ist die geplante Erschliessungsstrasse von Dornach an die A18 beim neuen Autobahnvollanschluss Aesch.

Im Bau: die Anschlüsse an die A18 bei Aesch. zvg / Joël Gernet

Für die Gemeinde Aesch kommt bei der geplanten Erschliessungsstrasse von Dornach an die A18 beim neuen Autobahnvollanschluss Aesch nur die sogenannte Variante Mitte in Frage, bei welcher die Birs auf Höhe des Metalli-Areals gequert wird.

Der Anschlusspunkt für diese Variante stehe auf Aescher Seite bereit, diese Variante führe zudem in direkter Linie vom neuen Kreisel des Vollanschlusses nach Dornach, betont der Gemeinderat in einer Mitteilung. Der Anschluss für Dornach könne auch unterirdisch oder mit einer Brücke in verschiedenen Varianten geplant werden. Der Aescher Gemeinderat bittet die Kantone, «sich dieser Haltung anzuschliessen», wie es weiter heisst.

Dass Liestal und Solothurn dies tun werden, ist zweifelhaft: Sie halten nämlich die Variante Mitte «wegen veränderter Rahmenbedingungen für nicht mehr realistisch», wie es in ihrem Schreiben vom Oktober an Aesch und Dornach heisst. Das Metalli-Areal soll ab 2025 in ein gemischt genutztes Wohn- und Arbeitsquartier transformiert werden.