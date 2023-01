Verkehr Gibt es im Baselbiet rund um die Festtage mehr Autounfälle im Zusammenspiel mit Alkohol? Rund um Weihnachten mehren sich die Meldungen zu Selbstunfällen von alkoholisierten Autofahrenden. Die Polizei gibt Auskunft.

Ein weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss: Demolierte Frontseite eines Autos in Gelterkinden. Kantonspolizei Basel-Landschaft

«Personenwagenlenker verursacht Selbstunfall in alkoholisiertem Zustand.» Diese Zeilen waren in den vergangenen Wochen im Baselbiet oft zu lesen. Zuletzt verursachte ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr auf der Rickenbacherstrasse in Gelterkinden einen solchen Selbstunfall.

Der 48-Jährige hatte Glück im Unglück: Im Bereich der Bushaltestelle Mühlestett geriet er mit seinem Fahrzeug über den linksseitigen Fahrbahnrand hinaus und kollidierte in der Folge frontal mit dem sich in der Strassenmitte befindlichen Verkehrsteiler sowie einem Signalträger. Nach der Kollision fuhr der Mann weiter – und parkierte sein beschädigtes Auto am Eiweg. Er blieb unverletzt. Ein bei ihm von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Milligramm pro Liter – 1,52 Promille.

Auch am 21. Dezember verursachte eine Autofahrerin einen Selbstunfall in Ettingen, ohne verletzt zu werden. Ihr Atemalkoholtest gab 1,11 Milligramm pro Liter, also 2,22 Promille, an, auch sie kollidierte frontal mit einer Verkehrsinsel. Am 10. Dezember wiederum verursachte eine alkoholisierte Motorradlenkerin (2,36 Promille) einen Selbstunfall. Die 18-Jährige landete im Spital. Zuvor verunfallte am 4. Dezember in Bottmingen ein 46-Jähriger, ebenfalls unter Alkoholeinfluss.

Unregelmässigkeit mit positivem Effekt

Gab es rund um die Festtage mehr Selbstunfälle im Zusammenhang mit Alkohol? Der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler winkt ab: «Die Polizei hat während dieser Zeit nicht signifikant mehr Fahrzeuglenkende, die unter Alkoholeinfluss fuhren, festgestellt.»

So auch nicht während der sogenannten «Schwerpunktwoche» vom 5. bis zum 11. Dezember des vergangenen Jahres, in der die Kantonspolizei Grosskontrollen durchgeführt hatte. «Während der Schwerpunktwoche wurden 776 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker kontrolliert. Nur bei fünf Personen fiel der Alkoholtest positiv aus», sagt Gaugler.

Von einer Zunahme, die statistisch belegt werden könnte, kann also keine Rede sein. Auch würden zur Weihnachtszeit nicht zwingend mehr Kontrollen durchgeführt als sonst: «Wir führen das ganze Jahr Verkehrskontrollen bezüglich der Fahrfähigkeit durch. So auch über die Festtage», sagt Gaugler. Die Unregelmässigkeit hat einen Nutzen: «Diese präventiven Kontrollen wirken sich positiv auf die Unfallstatistik aus. Der subjektive Kontrolldruck wird erhöht, da die Menschen jederzeit mit Kontrollen rechnen müssen», so der Polizeisprecher.