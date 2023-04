VERKEHR Kantonsstrasse im Waldenburgertal an mehreren Wochenenden bis im Oktober gesperrt Im Endspurt der Strassenausbauarbeiten müssen die Deckbeläge eingebaut und die Markierungen gezeichnet werden. Dafür ist die Strasse an mehreren Tagen unbefahrbar und der Verkehr wird umgeleitet.

Parallel zur Waldenburgerbahn wird die Kantonsstrasse fertig gestellt, dafür muss sie bis im Oktober an mehreren Wochenenden gesperrt werden. Bild: zvg

Wie die Baselbieter Bau und Umweltschutzdirektion am Dienstagvormittag verkündete, sind die Strassenausbauarbeiten parallel zur Waldenburgerbahn mehrheitlich abgeschlossen. Einzig der Einbau der definitiven Deckbeläge inklusive Strassenmarkierungen steht noch an. Dafür muss die Kantonsstrasse an mehreren Wochenenden zwischen April und Oktober gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Betroffener Strassenabschnitt im Waldenburgertal, der fertig gestellt wird. Grafik: zvg

Auch unter der Woche werden teilweise Arbeiten durchgeführt, wofür die Kantonsstrasse nur halbseitig gesperrt werden muss. Die Deckbelagsarbeiten sind Wetterabhängig. Mögliche Verschiebungen werden den betroffenen Anwohnern jeweils direkt durch die Projektleiter mitgeteilt.