Verkehr Tempo 30 auf Hauptstrasse: In Binningen regt sich Widerstand Der Gemeinderat solle nicht im Alleingang Temporeduktionen beantragen und beschliessen dürfen, findet ein Einwohnerrat. Im Idealfall habe das Volk das letzte Wort.

Geht es nach dem Gemeinderat, fährt man hier bald maximal 30 Kilometer pro Stunde. Nars-Zimmer/bz-Archiv

Immer mehr Baselbieter Gemeinden wollen, dass auf ihrer Hauptstrasse künftig Tempo 30 gilt – so auch Binningen. Der rot-grün dominierte Gemeinderat hat kürzlich den Kanton darum ersucht, die Einführung von Tempo 30 auf der Hauptstrasse zu prüfen. Doch das passt nicht allen.

Eine solcher Antrag sei erst nach Zustimmung des Einwohnerrats, allenfalls auch des Souveräns zu gestatten, fordert FDP-Einwohnerrat Sven Inäbnit in einer Motion, die schon an der Sitzung des Gemeindeparlaments am kommenden Montag behandelt werden könnte. Inäbnit verlangt, dass die Gesetzgebung entsprechend angepasst wird. Das letzte Wort solle zudem das Volk haben. Die Motion hält fest, dass die Einwohnerratsbeschlüsse dem fakultativen Referendum unterstünden.

Für vier Ortszentren ist Tempo 30 schon bewilligt

Sven Inäbnit schreibt, beim Gesuch des Gemeinderats, auf dem Abschnitt Kronenplatz bis Dorenbachkreisel/Kantonsgrenze Basel-Stadt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren, handle es sich um eine «wesentliche Änderung in einem wichtigen Strassenabschnitt». Es stelle sich die Frage, ob das Vorgehen auch dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entspreche.

Inäbnits Motion zielt aber nicht nur auf Kantonsstrassen. Dem Gemeinderat soll auch die Kompetenz entzogen werden, auf Gemeindestrassen oder in Quartieren Geschwindigkeitsbegrenzungen von unter 50 Kilometern pro Stunde umzusetzen.

Die Motion zu Tempo 30 wird als dringlich eingereicht. Gibt der Einwohnerrat der Dringlichkeit statt, wird sie am Montag behandelt. Bei einer Verabschiedung müsste der Gemeinderat seinen Antrag auf Tempo 30 auf der Hauptstrasse sistieren, bis die Legislative darüber entschieden hat, weiter wäre wohl der Ablauf einer Referendumsfrist abzuwarten.

Viele andere Gemeinden könnten nachziehen

Tempo 30 auf Kantonsstrassen ist für Baselland ein Novum. 2020 waren vier Leimentaler Gemeinden, darunter Binningen, in Liestal vorstellig geworden, weil sie ihre Zentren verkehrsberuhigen wollten. Im vergangenen Januar bewilligte die Baselbieter Regierung die ersten Tempo-30-Abschnitte auf Ortsdurchfahrten, nämlich in Bottmingen, Oberwil, Therwil und in Maisprach.

Zum Thema werden könnte Tempo 30 auf Kantonsstrassen auch in Aesch, Birsfelden, Liestal, Münchenstein und Oltingen.