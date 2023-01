Verkehr Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten: Landrat verpflichtet Gemeinden, die Bevölkerung zu befragen Bislang konnten die Gemeinderäte bei der Regierung Tempo 30 auf Kantonsstrassen beantragen. Die FDP erwirkt nun im Landrat, dass vorgängig zwingend Einwohnerrat oder Gemeindeversammlung miteinbezogen werden müssen. Die Debatte hatte es in sich.

An der Bahnhofstrasse in Therwil gilt Tempo 30: Muss nun rückwirkend noch die Bevölkerung befragt werden? Bild: Kenneth Nars

Andreas Dürr ist ein gewiefter Stratege und kein Weg ist ihm zu weit, um den Bestrebungen, Tempo 30 einzuführen, Hürden in den Weg zu legen. Mit Beschwerden gegen die auf Kantonsstrassen eingeführten Tempo-30-Zonen im Baselbiet blieb der Automobil Club der Schweiz zuletzt in erster Instanz erfolglos.

Im Landrat aber konnte Andreas Dürr als Präsident der ACS-Sektion beider Basel gestern einen Sieg verbuchen: Die Exekutiven der Gemeinden können künftig nicht mehr direkt beim Kanton anklopfen, um ein Tempo-30-Gesuch auf einer Ortsdurchfahrt prüfen zu lassen. Was den Gemeinderats-Gremien bislang freiwillig offenstand, wird nun zur Pflicht: Vor einem Gesuch ist die Meinung der Gemeindeversammlung oder des Einwohnerrats gefragt.

Fällt der Sieg der Autolobby auf sie zurück?

«Bei dieser Thematik reicht die Gemeinderatsbeschliesserei nicht», begründete Dürr seinen Vorstoss. Da sei das höchste Gut der Demokratie für die Legitimation gefragt: die Bevölkerung. Exakt einen Monat vor den Baselbieter Wahlen waren die Bürgerlichen im Landrat hörbar bemüht, an die basisdemokratische Mitbestimmung zu appellieren. Es gehe in dieser Frage nicht um die ideologische Haltung zu Tempo 30. Diese Rufe waren mit Vorwürfen an die Linke gekoppelt, sie wolle ebendiese umgehen. Es gebe keinen Grund ausser der Angst vor den Stimmbürgern, den Vorstoss abzulehnen, sagte SVP-Haudegen Peter Riebli.

Die Linke hielt in der rund eineinhalbstündigen Debatte dagegen, die Gemeinderäte hätten sehr wohl den demokratischen Rückhalt in den Dörfern. «Ein Gemeinderat, der über den Volkswillen hinweg Tempo 30 einführen will, ist maximal noch dreieinhalb Jahre im Amt», sagte Grünen-Fraktionspräsident Stephan Ackermann.

SP-Landrat Urs Kaufmann versuchte derweil, die Bürgerlichen zur Raison zu bringen, indem er sagte: «Wenn der Landrat fix vorgeben würde, dass Gemeindeversammlungen über Tempo 30 befinden können, so wird dies Erwartungen schüren, dass auch wirklich Tempo 30 kommt.» Sprich: Durch die Mitsprache der Bevölkerung könnte in gewissen Gemeinden der Druck auf die Exekutive entstehen, beim Kanton eine Temporeduktion zu ersuchen.

Die Krux: Tempo-30-Bestimmungen auf Kantonsstrassen sind per Bundesgesetz festgelegt und können nur verfügt werden, wenn die Lärmgrenzwerte überschritten oder die Sicherheit eingeschränkt ist. Darauf und auf den Umstand, dass der Vorstoss auch vorschreiben würde, wie eine Gemeinde sich zu organisieren hat, wies Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer hin.

Am bürgerlichen Block vermochte auch Baudirektor Isaac Reber mit seinen Argumentationen nicht zu rütteln. Die Linke konnte zwar auf die Hilfe der GLP zählen, wäre aber selbst ohne Abwesende in den eigenen Reihen und mit Unterstützung der EVP unterlegen. Es bleibt dabei: Tempo 30 entzweit die Geister und erhitzt die Gemüter. Erst recht, wenn die Wahlen anstehen.