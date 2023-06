Verkehr Velos ja, E-Bikes nein: Dornachs Gratwanderung bei der Nepomukbrücke Die historische Brücke aus dem 19. Jahrhundert wird restauriert und für Velos geöffnet. Das entschied der Dornacher Gemeinderat. Werden die Velos für ältere Fussgänger zum Risiko?

Die Nepomukbrücke ist im Moment wegen der Restaurierung gesperrt. Bild: Kenneth Nars

Der Dornacher Gemeinderat hat beschlossen, das Radfahren auf der Ne­pomukbrücke zu gestatten. Dies gelte aber nicht für E-Bikes, hiess es an der Gemeinderatssitzung. Die Radfahrer müssten den Fussgängern den Vortritt lassen. Vorgängig wird noch die Linienführung beim Nepomukplatz geprüft. Die neue Regelung trete frühestens in Kraft, wenn die geplante Veloroute im Bereich Brüggli in Betrieb sei, lautete der Mehrheitsentscheid.

Seitens der FDP gab es Bedenken. Man sorgt sich um die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmenden: «Es darf nicht sein, dass die älteren Passanten wegen des neuen Verkehrs­regimes die Nepomukbrücke meiden müssen», gab Statthalter Daniel Müller (FDP) zu bedenken. Und er erinnerte daran: «Wir haben auch die Interessen der älteren Bevölkerung zu vertreten.»

Alte Brücke soll nicht zur Hauptverkehrsachse werden

Mit der neuen Signalisation seien Radfahrer angehalten, auf Fussgänger Rücksicht zu nehmen, hielt Gemeindepräsident Daniel Urech (FWD) dagegen. Er schlug vor, die Nepomukbrücke erst dann für Radfahrer zu öffnen, wenn die von den Kantonen geplante Veloroute entlang der Hauptverkehrsachse erstellt worden ist. Die Nepomukbrücke solle den Radfahrern nicht versperrt bleiben, aber auch nicht zur Hauptachse werden, sagte Urech und brachte im Ratskollegium die Mehrheit hinter sich.

Für Langsamverkehrsteilnehmende aus den umliegenden Quartieren oder für Kinder und weniger geübte Radfahrende stellt der Weg über die Nepomukbrücke eine Alternative dar, zeigten sich Janine Eggs (FWD) und Maria Montero Immeli (Mitte) überzeugt. Mit einer Signalisation «Fussweg» mit Zusatzschild «Radfahren gestattet» könne das Verkehrsregime so geregelt werden, dass Passanten auf der gesamten Brücke vortrittsberechtigt bleiben und die Velofahrenden sich anpassen müssen.

Die historische Nepomukbrücke verbindet Dornach SO mit Reinach BL. Die Kantonsgrenze verläuft in der Mitte. Bild: Kenneth Nars

Pflastersteine auf der Brücke werden abgeschliffen

Der Kanton Baselland will ab dem Areal Kägen eine Velobrücke über die A18 bauen und daran anschliessend die Bruggstrasse mit einem separaten Weg für Fussgänger und Velofahrer ausbauen. «Eine aus Dornacher Sicht interessante Option wäre es, die Veloroute zum Bahnhof ab dem Kreisel Neu-Arlesheimerstrasse auf die Friedensgasse zu führen», hält die Dornacher Bauverwaltung fest. Mit dem Entscheid des Dornacher Gemeinderates sollen auf der Nepomukbrücke die Pflastersteine im gesamten Bereich abgeschliffen werden. Die Kantone Solothurn und Baselland haben seit Mai unter Aufsicht der Denkmalpflege mit der Sanierung der Brücke begonnen.

Das Bauwerk aus dem Jahre 1823 habe einige Schäden aufgewiesen, erklärte Projektleiterin Pia Misteli vom Amt für Tiefbau auf Anfrage. Am Erscheinungsbild der Brücke soll sich nichts ändern. Die Restaurierung diene der Werterhaltung. «Weil Regenwasser durch die Brücke sickert und sich auf der Brückenuntersicht Kalksinter bildet, wird die Pflästerung entfernt und eine Abdichtung eingebaut, um dies zu unterbinden.»

Solothurn und Baselland teilen sich die Kosten

Die Pflästerung soll danach wieder eingebaut werden. Zusätzlich erfolgt nun das Abschleifen der unebenen Pflastersteine. Daraus ergibt sich nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Personen mit Rollstuhl oder Rollator eine Verbesserung. Während der Bauarbeiten gilt eine Umleitung.

Die Restaurierung dauert voraussichtlich bis Ende dieses Jahres und wird von den Kantonen Solothurn und Baselland je zur Hälfte finanziert. Bewilligt sind 900’000 Franken. Während des Portiunkula-Marktes Anfang August wird die Brücke passierbar sein, stellte Misteli in Aussicht.