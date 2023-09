Verkehr Von Dornach nach Liestal: Neues Buskonzept für den Dorneckberg stösst auf Kritik Auf dem Gempenplateau will der Kanton Solothurn neue Verkehrslinien erschliessen. Ein Projekt, welches auch negative Konsequenzen zur Folge haben könnte.

Die Linie 67 soll nicht mehr zwischen Gempen und Hochwald verkehren. Bild: Kenneth Nars

Will man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Dornach nach Liestal, so bleibt einem nur der Zug, der einen Umweg über Basel macht. Je nach Verbindung muss die Reisende in Basel auch noch umsteigen. Für die Gemeinden auf dem Dorneckberg ist das besonders umständlich, da diese geografisch sehr nahe an Liestal liegen, jedoch das ÖV nicht darauf ausgelegt ist, diesen Vorteil zu nutzen.

Das Buskonzept Laufental–Dorneckberg 2026 soll unter anderem dieses Problem lösen. Durch die drei neuen Linien 67, 77 und 111 sollen die Gemeinden Gempen, Hochwald, Seewen und Büren mit Ortschaften auf beiden Seiten des Dorneckbergs verbunden werden. Um auf die verschiedenen Wünsche der Dörfer auf dem Gempenplateau einzugehen, müssen aber einige alte Verkehrslinien verändert werden. Das stösst jetzt auf Kritik.

Denn die Linie 67 soll nicht mehr zwischen Gempen und Hochwald verkehren. Ein Umstand, der für die Gempner und Gempnerinnen besonders ärgerlich ist. «Gerade angesichts der Tatsache, dass wir seit diesem Jahr eine gemeinsame Verwaltung in Hochwald realisiert haben, stellt die fehlende Busverbindung nach Hochwald einen gravierenden Nachteil dar», erklärt die Gemeinde Gempen in einer Vernehmlassung gegenüber dem Kanton Solothurn.

Kaum ein Fortschritt

Mit dem Buskonzept 2026 würde die Zeit, um per ÖV von der einen zur anderen Gemeinde zu kommen, ohne Warte- und Umsteigezeiten mitgerechnet, etwa 35 Minuten dauern. Die Laufzeit für die Strecke beträgt laut Google Maps ebenfalls 35 Minuten.

Dazu kommt, dass sich die Gemeinde erhoffte, mit dem langersehnten ÖV-Anschluss würden weniger Leute in Gempen auf den Autoverkehr angewiesen sein. «Mit diesen neuen Verkehrslinien wäre man aber wieder genauso abhängig vom Auto, diesmal einfach um ins Nachbardorf zu gelangen. Es ist, als mache man einen Schritt vorwärts und direkt wieder einen Rückwärts», so Eleonora Grimbichler, Gemeindepräsidentin von Gempen.

Nicht nur Kritik

Daniel Schwarz Projektleiter vom öffentlichen Verkehr Solothurn erklärt: «Auf dem Gempenplateau hat es verhältnismässig viele Gemeinden, mit verschiedensten Ansprüchen. Es ist unser Ziel ein kollektives Optimum zu finden, was aber schwer sein kann und nur mit Kompromissen funktioniert. Deshalb setzten wir uns nun auch mit den betroffenen Gemeinden zusammen, um eine ideale Lösung zu finden.»

Dieser Maxime schliesst sich die Gemeinde Gempen in ihrer Vernehmlassung an, indem sie sich konstruktiv einbringt. Beispielsweise wird eine Verlängerung der neuen Linie 73 vorgeschlagen. Diese soll, wie bislang geplant, nicht nur als Schulbuslinie fungieren, sondern auch die Verbindung nach Hochwald sichern.

Gempen sieht im Buskonzept aber nicht nur negative Punkte. So lobt sie die Pläne für eine rasche Verbindung nach Liestal und erhofft sich dadurch eine grössere Standortattraktivität. Auch über kleine Veränderungen freut sich die Gemeinde: Etwa eine neue Haltstelle «Gempen Schulhaus», begrüsse sie.