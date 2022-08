Verkehrsberuhigung Tempo 30 in Baselbieter Ortskernen: Vorläufige Niederlage für Autolobby Der Baselbieter Regierungsrat hat sechs Einsprachen zurückgewiesen, die sich gegen die bereits beschlossenen Geschwindigkeitsreduktionen auf Kantonsstrassen richteten. Doch TCS und ACS kämpfen weiter.

Therwil ist eine der Gemeinden, in der auf Kantonsstrassenabschnitten Tempo 30 gelten soll. Kenneth Nars

Der Widerstand gegen Tempo 30 auf Kantonsstrassen ist derzeit das grosse Thema bei den Baselbieter Autoverbänden. Jetzt haben sie einen Rückschlag erlitten. Die Regierung weist alle sechs Beschwerden ab, die die Einführung von Tempo 30 in den Ortskernen dreier Gemeinden verhindern wollten. Das teilte die Regierung gestern mit.

Die Einsprachen eingereicht hatten die regionalen Sektionen des Touring Club Schweiz (TCS) und des Automobil Club der Schweiz (ACS), zudem auch einige Privatpersonen in den betroffenen Gemeinden. Sie sträubten sich dagegen, dass die Regierung im vergangenen Januar auf Kantonsstrassenabschnitten in Bottmingen, Oberwil und Therwil eine Temporeduktion angeordnet hatte.

Hierarchie der Strassen könnte gefährdet sein

Sie hatten angeführt, mit tieferen Geschwindigkeiten auf Kantonsstrassen werde die Strassenhierarchie missachtet, also dass man auf Durchgangsstrassen 50 und auf Quartierstrassen 30 Stundenkilometer fahren darf. Diese Hierarchie stelle sicher, dass der Verkehr kanalisiert werde und Wohngebiete geschont würden.

Doch diese Argumente lässt die Regierung nicht gelten. Es handle sich bei den beschlossenen Massnahmen nicht um eine flächendeckende Einführung von Tempo 30, hält sie in der gestrigen Mitteilung fest. Vielmehr sollten «gezielt an einzelnen Orten die Lärmimmissionen reduziert und die Verkehrssicherheit gesteigert werden».

Es werden wohl die Richter sprechen

Es sei nur mit wenig Ausweichverkehr zu rechnen, so die Regierung weiter. Zudem seien keine baulichen Massnahmen vorgesehen. Die Regierung stützt sich weitgehend auf drei Verkehrsgutachten, die sie selber in Auftrag gegeben hat. Ihr Fazit:

«Die Funktion der Kantonsstrassen als Hauptverkehrsachsen wird durch die punktuelle Einführung von Tempo 30 nicht in Frage gestellt.»

Die Beschwerdeführer können den Entscheid ans Kantonsgericht weiterziehen – und werden das mit grosser Wahrscheinlichkeit auch tun, wie Andreas Dürr, FDP-Landrat und Präsident des ACS Sektion beider Basel, erklärt. Er bedauert, dass die Regierung in ihrem Beschluss nur wiederhole, was in den Gutachten stehe.

«Dabei haben wir nachgewiesen, dass die Massnahmen nur sehr beschränkt wirken. Darauf geht der Entscheid aber gar nicht ein.»

Deshalb sei es wichtig, dass jetzt jemand Unabhängiges – sprich: ein Gericht – die Sache differenzierter anschaue.

Volksinitiative des TCS ist noch hängig

Ihren Kampf gegen Tempo 30 führen die Autoverbände auch an anderen Fronten. Hängig sind in Binningen und Oberwil Vorstösse, die verlangen, dass nicht der Gemeinderat alleine ein Gesuch um Temporeduktion nach Liestal schicken darf. Stattdessen soll die Gemeindeversammlung oder der Einwohnerrat das entscheiden können, bei einem Referendum das Volk.

Dasselbe fordert eine Initiative des TCS, die zusätzlich möchte, dass vor einer Temporeduktion alle übrigen möglichen Massnahmen umbesetzt werden, etwa Flüsterbeläge. Noch nicht behandelt wurde eine Motion von Landrat Dürr, die in die ähnliche Richtung zielt.