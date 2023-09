Verkehrschaos Lösungen aufgleisen für die Zeit ohne Schienen: Kühne Pläne für Totalsperre im Laufental 2025 Während fünf Monaten fährt kein einziger Zug. Das wird die Strassen im Laufental massiv belasten. Gefragt sind Velo-Verleih, Fahrgemeinschaften und Homeoffice.

In Laufen referierten der Astra-Direktor Jürg Röthlisberger (l.), Regierungsrat Isaac Reber (Mitte r.), der Solothurner Leiter für Strassenbau Michael Suter (Zweiter v. r.) und Andreas Jäger, SBB-Projektleiter Doppelspurausbau (r.). Bild: zvg/HKBB

«Wir im Laufental haben absolute Herausforderungen in der Mobilität zu meistern», sagte FDP-Landrat Martin Dätwyler, Vorsitzender des Komitees N18, das sich für die Entlastung der Laufentaler Hauptverkehrsachse einsetzt, am Mittwochabend. Wie sich diese meistern lassen, war Kern aller Referate und Gespräche am Mobilitätsforum im Kulturzentrum «Alts Schlachthuus» in Laufen.

Hinter dem Rednerpültchen sprachen der Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra) Jürg Röthlisberger, Regierungsrat und Vorsteher der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion Isaac Reber, der Solothurner Abteilungsleiter für Strassenbau Michael Suter und Andreas Jäger, SBB-Projektleiter des Doppelspurausbaus Grellingen-Duggingen.

Kein Bahnverkehr während fünf Monaten

Das dringlichste Problem dürfte die Doppelspur darstellen. Besser gesagt, der Weg dorthin. 2025 wird entlang der Birs zwischen Chessiloch und Duggingen ein zweites Gleis gebaut. Es soll dereinst einen Halbstundentakt der Schnellzüge von Basel in die Westschweiz wie einen Viertelstundentakt der S-Bahn ermöglichen und Laufen als «ÖV-Hub» stärken, wie Regierungsrat Reber betonte. «Wir sind auf Kurs», versicherte auch Projektleiter Andreas Jäger. Geht alles nach Plan, zischen die Schienen im Birstal ab Dezember 2025 im Duett.

Davor türmt sich aber die fünfmonatige Totalsperre ab April 2025 bedrohlich auf. «Das gibt eine geballte Ladung», so Jäger. Während die SBB bis September Stützmauern errichten, Felsen sprengen, Gleise verlegen und die Bahnhöfe Duggingen und Grellingen ausbauen, ist für Bahnreisende zwischen Laufen und Basel erst mal Endstation.

Die N18 ist bereits ein Nadelöhr, wie wirkt sich die Totalsperrung auf die Strasse aus? Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Wohin mit diesen Pendlermassen? Eine Arbeitsgruppe aus Interessenvertretern diskutiert seit Anfang Jahr, wie sich der drohende Verkehrskollaps im Laufental abwenden lässt. Mit am Tisch sitzen neben den SBB das Astra, die Baselbieter Ämter für Tiefbau und öffentlichen Verkehr, Busbetreiber, Gemeinden und Wirtschaftsvertretende.

Es brauche noch etliche «Hirnübungen »

«Wir sind noch nicht am Ziel», meint Jäger. Es brauche noch etliche «Hirnübungen». Klar ist, das bekannte Ersatzbus-System wird nimmer ausreichen. Es braucht mehr. So liessen sich beispielsweise die Linien ab Kleinlützel und Erschwil anstatt bis Laufen und Zwingen jeweils bis Aesch weiterziehen. «Passagiere müssten dann weniger umsteigen.» Auch könnte ein Bus von Laufen über Grellingen nach Liestal verkehren. So würden die Ströme zielgerichteter fliessen und die Belastung wäre effizienter verteilt.

«Wir müssen auch über den Tellerrand hinausschauen», so Jäger. Heute schon strapazierte Nadelöhre wie Angenstein könnten durch Ersatzbusse allein und den unweigerlich anschwellenden Verkehr ansonsten im Chaos versinken. So liesse sich das bestehende Pick-E-Bike-Angebot erweitern oder mit Velogeschäften ein Verleih für Pendler anbieten. Auch Carpooling rückt ins Blickfeld oder das Bereitstellen von Co-Working-Spaces. Und natürlich auch Homeoffice. So aufregend die Ideen klingen, über die Realität entscheiden letztendlich die finanziellen Aspekte.

In der Arbeitsgruppe dabei ist auch Mitte-Landrat Marc Scherrer. Am Mittwoch plauderte er aus dem Nähkästchen. Er habe den Eindruck, dort werde bisher zu sehr über flankierende Massnahmen wie E-Bikes oder Carpooling gesprochen. «Das wird das Problem auf den Strassen nicht lösen.» Er will auch beim Strassenverkehr zu kühneren Ideen ermuntern. Gerade bei Angenstein brauche es ein besseres Rezept. Möglich sei beispielsweise eine temporäre Rampe von Aesch auf die N18, die getrennte Verkehrsflüsse aus und in das Laufental ermögliche.