Verkehrspolitik Kein Ausbau am Bahnhof Pratteln: Wo sind die 500 Millionen Franken hin? Die Baselbieter Grünen-Nationalrätin Florence Brenzikofer will vom Bundesrat wissen, weshalb er sich über Volks-Ja hinwegsetzt.

Am Prattler Bahnhof hätte eigentlich eine Entlastung stattfinden sollen. Bild: Jacqueline Schetty

Nachdem letzten Monat bekannt wurde, dass der Bundesrat im aktuellen Ausbauschritt der Bahn auf den Entflechtungsplan in Pratteln verzichten will, kritisierten die beiden Basel und der Kanton Aargau den Entscheid. Geplant war, den Zugverkehr am Bahnhof Pratteln, von welchem aus Züge nach Olten, Zürich und ins Fricktal fahren, durch einen 700 Meter langen Tunnel zu entlasten und die verschiedenen Routen voneinander zu trennen. Dadurch wird ein Viertelstundentakt Richtung Rheinfelden erschwert.

Nun wendet sich die Baselbieter Grünen-Nationalrätin Florence Brenzikofer mit drei Fragen an den Bundesrat. Sie will wissen, was mit den 500 Millionen Franken geschehen ist, die für das Projekt versprochen wurden, warum der Bundesrat ein Volks-Ja ignoriert und ob er sich bewusst ist, welchem Risiko er die regionale Mobilität aussetzt. Im Jahr 2014 hatte das Schweizer Volk an der Urne der Finanzierung zum Ausbau der Bahn-Infrastruktur zugestimmt.

Die Zukunft der Mobilität scheint Brenzikofer besonders Sorgen zu bereiten. «Ohne Entflechtung der Bahnstränge Richtung Fricktal und Ergolztal in Pratteln ist der S-Bahn Ausbau massiv gefährdet.» Wie sie gegenüber der bz erklärt, hält sie sich vor, mit weiteren Fragen oder einer Interpellation nachzuhaken.