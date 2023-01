Verkehrspolitik Streit um Tempo 30 im Baselbiet wird zum Juristenfutter Ein Antrag für eine Geschwindigkeitsreduktion auf Kantonsstrassen müsste im betroffenen Dorf der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Dies fordert ein Vorstoss der FDP im Baselbieter Landrat. Die Regierung hält diesen für rechtlich nicht umsetzbar.

Auf der Binninger Hauptstrasse soll Tempo 30 eingeführt werden. Beim Kanton ist derzeit ein Antrag der Gemeinde hängig. Kenneth Nars

Im Kanton Baselland ist eine so kontroverse wie komplexe Diskussion darüber im Gang, ob und unter welchen Bedingungen auf Kantonsstrassen Tempo 30 anstatt der bundesrechtlich üblichen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern innerorts eingeführt werden soll. Grundsätzlich liegt die Kompetenz dazu beim Eigentümer dieser Strassen – also beim Kanton. Allerdings hat sich die Baselbieter Regierung selber eine Fessel angelegt: Sie hat im Herbst 2021 beschlossen, nur auf Gesuch der betroffenen Gemeinde die Einführung von Tempo 30 zu prüfen. Laut Regierung ist dazu ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss nötig.

In vier Gemeinden wurden jüngst Tempo-30-Abschnitte eingeführt

Im vergangenen Jahr sind auf solche Gesuche hin vier Tempo-30-Abschnitte in den Gemeinden Therwil, Oberwil, Bottmingen und Maisprach genehmigt worden. Eine Motion der FDP, die an der nächsten Landratssitzung vom 12. Januar traktandiert ist, fordert nun, dass diese Anträge demokratisch breiter abgestützt werden. Konkret müsse ein Beschluss der Gemeindeversammlung vorliegen, um das Tempo-30-Gesuch an den Kanton zu überweisen. FDP-Fraktionschef Andreas Dürr findet:

Entscheide zu Tempo 30 müssten demokratisch besser legitimiert werden, fordert Andreas Dürr, FDP-Fraktionschef im Baselbieter Landrat. Roland Schmid

«Egal, wie man zu Temporeduktionen steht: Die Akzeptanz ist grösser, wenn das Gesuch nicht nur von einzelnen Exekutivmitgliedern kommt, sondern den Segen der Gemeindeversammlung hat»

Der Regierungsrat lehnt die Forderung ab, ja er hält sie gar für rechtlich nicht umsetzbar. Der Kanton dürfe den Gemeinden nicht vorschreiben, wie sie ihre Meinungsbildung auszugestalten haben, schreibt die Regierung in ihrer Stellungnahme. Die «Basler Zeitung» berichtete vor wenigen Tagen darüber. Das wäre ein starker Eingriff in die Autonomie der Gemeinden. Diesen stehe es frei, einen Antrag zur Einführung von Tempo 30 ihrer Gemeindeversammlung vorzulegen. Es sei aber nicht Sache des Kantons, dies vorzuschreiben.

Zudem argumentiert die Regierung, dass die Kantonsverfassung geändert werden müsste, um die Kompetenz über Verkehrsanordnungen auf Kantonsstrassen an die Gemeinden zu delegieren.

Abschliessend entscheidet ohnehin der Kanton

Über diese Argumente schüttelt FDP-Landrat Dürr, der als Anwalt tätig ist, den Kopf. Der Vorstoss der FDP stelle weder die Hoheit des Kantons über seine Strassen in Frage noch ritze er die Gemeindeautonomie. «Egal, ob der Antrag zu Tempo 30 vom Gemeinderat oder von der Versammlung kommt: Abschliessend entscheiden wird ohnehin der Kanton.»

Dieser kann nämlich, wie auch die Regierung festhält, einen befürwortenden Antrag einer Gemeinde ablehnen, wenn übergeordnete Bedingungen nicht erfüllt sind. Dass umgekehrt der Anstoss für Tempo 30 von der Gemeinde kommen müsse, sei eine Idee der Regierung gewesen. «Dazu sagen wir Tempo-30-Kritiker gar nichts», stellt Dürr klar, und weiter:

«Wir fordern bloss, dass die Gemeindeentscheide demokratisch besser legitimiert sind.»

Florian Schreier, Geschäftsführer des VCS beider Basel, sieht das anders: Er begrüsse es, wenn Gemeinden von sich aus Tempo-30-Anträge dem Volk vorlegen. Dies aber als Vorschrift festzuschreiben, sei sehr speziell. «Wenn ein Gemeinderat nicht einmal selber einen Antrag stellen darf, über den er ja gar nicht abschliessend entscheidet, dann greift das schon stark in seine Kompetenzen ein.»

Volksinitiative des TCS sieht Vetorecht für Gemeinden vor

Noch strenger formuliert ist eine Volksinitiative des TCS beider Basel. Diese fordert, dass die Regierung Geschwindigkeitsreduktionen nur dann beschliessen darf, wenn alle anderen Massnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation ausgeschöpft sind. Auch muss laut dem Begehren aus der betroffenen Gemeinde zwingend ein Entscheid einer Urnenabstimmung vorliegen. Das Volk bekäme demnach ein abschliessendes Vetorecht, der Kanton könnte gesetzlich gar nicht mehr Tempo-30-Strecken auf Hauptverkehrsachsen einführen.

Für VCS-Geschäftsführer Schreier geht das zu weit: «Das ist, als müsste der Kanton bei einem Umbau einer Sekundarschule den Segen der Standortgemeinde einholen.» Die im Juni 2022 lancierte Volksinitiative ist gleichwohl ein «Selbstläufer», wie TCS-Präsident Christophe Haller betont: «Wir haben bereits ein Mehrfaches der nötigen 1500 Unterschriften gesammelt.»