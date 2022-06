Verkehrsprojekt Bund bremst neue Bachgraben-Strasse aus – das Baselbiet steht Kopf Der Bund hält die geplante Zubringerstrasse ins boomende Wirtschaftsgebiet Bachgraben in Allschwil für nicht dringlich. Dies hat in der Region für Irritationen gesorgt. Am Donnerstag könnte es nun im Landrat zur grossen Verkehrsdebatte kommen.

Viel Verkehr: Auf dem Hegenheimermattweg an der Kantonsgrenze von Basel-Stadt zu Baselland ist bereits heute viel los. Der Verkehr dürfte mit der Ansiedlung Tausender weiterer Arbeitsplätze stark zunehmen. Nicole Nars-Zimmer (Juni 2020)

Er soll Abhilfe schaffen gegen Staus im Westen Basels und in Allschwil. Und er soll eines der wichtigsten Wirtschaftsgebiete der Nordwestschweiz besser erschliessen: Die Rede ist vom neuen Zubringer, der dereinst von der Autobahn A3 beim Grand Casino Basel in den Allschwiler Bachgraben führen soll.

Doch das Strassenprojekt ist jüngst ausgebremst worden: Der Bund hält in seiner Botschaft zum 4. Agglomerationsprogramm, mit dem er landesweit Verkehrsprojekte mitfinanziert, den Zubringer Bachgraben schlicht für nicht dringlich. Der Zubringer Bachgraben ist mit geschätzten Investitionskosten von 345 Millionen Franken das teuerste Einzelprojekt im insgesamt 1,2 Milliarden schweren Basler Agglomerationsprogramm.

Standortgemeinde Allschwil «masslos enttäuscht»

Der Bundesentscheid hat in der Region starke Irritationen ausgelöst. Neben den beiden Kantonen zeigt sich die Standortgemeinde Allschwil «masslos enttäuscht». Am Donnerstag könnte es im Baselbieter Landrat zur Debatte über den Zubringer Bachgraben kommen. Martin Dätwyler, FDP-Landrat und Direktor der Handelskammer beider Basel, fordert in einer dringlichen Interpellation von der Regierung Erklärungen und weiterführende Informationen.

Im erläuternden Bericht des Bundes fehle eine Begründung für die Rückstufung des Zubringers, sagt Dätwyler. Auch sei unklar, wo das Projekt stehe und wie es nun weitergehen könne.

FDP-Landrat und Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler. Roland Schmid

Der FDP-Landrat will von der Regierung wissen, was sie unternehmen wolle, damit das Projekt doch noch priorisiert in das Aggloprogramm aufgenommen werden und zu Bundesbeiträgen kommen könne. Und er fragt nach Alternativszenarien – etwa, ob Baselland die zweispurige Hauptverkehrsstrasse, die überwiegend in einem Tunnel verlaufen soll, in Eigenregie oder zusammen mit Basel-Stadt realisieren und finanzieren könne.

Baselland muss Frankreich für den Bau der Strasse Land abkaufen

Die Ausgangslage ist knifflig: Baselland wollte die neue Strasse, die fast ausschliesslich auf Basler sowie auf französischem Boden liegt, bisher in Eigenregie bauen und finanzieren (abgesehen von den Bundesgeldern, die nun zu entschwinden drohen). Im Gegenzug würde Basel-Stadt die ÖV-Erschliessung des aufstrebenden Wirtschaftsgebiets Bachgraben planen und auch bezahlen.

Dätwyler will von der Regierung schliesslich wissen, was die Gründe für die Rückstufung des Projekts sein könnten. Er fragt:

«Welche Rolle spielen noch fehlende Abklärungen mit den französischen Behörden?»

Dätwyler spielt damit auf die Tatsache an, dass Baselland für den Bau der Strasse darauf angewiesen ist, vom französischen Staat Land abzukaufen und gegen eigenes zu tauschen. Der Landrat hat im Februar 2022 einen Projektierungskredit von 16 Millionen Franken für die Strasse gutgeheissen.