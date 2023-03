Verkehrsunfälle Die Unfälle mit E-Fahrzeugen im Baselbiet nehmen zu – aber es sind nicht die «bösen Jungen» Während die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Kanton Baselland abnimmt, zeigen die Trends bei einigen Fahrzeugen in die andere Richtung.

Christian Egeler, Chef der Baselbieter Verkehrspolizei, stellt die Verkehrsunfallstatistik vor. Juri Junkov

Sie huschen in den Städten an Fussgängerinnen und Fussgängern vorbei, fahren mal auf dem Velostreifen, mal auf dem Trottoir, mal mitten auf der Strasse und werden mal mit, mal ohne Helm gelenkt. Fahrzeuge wie E-Trottinetts und E-Roller sind vor wenigen Jahren aufgetaucht und verbreiten sich immer mehr. Das bekommt auch die Baselbieter Polizei zu spüren.

Denn die Verkehrsunfälle mit diesen E-Trendfahrzeugen, wie sie bei der Polizei genannt werden, nehmen zu, wie am Freitag an der Medienkonferenz zur Verkehrsunfallstatistik zu vernehmen war. Von fünf im Jahr 2019 sind die Unfallzahlen auf 20 im Jahr 2022 gestiegen. Dabei gab es insbesondere bei den E-Rollern und -Scootern einen Anstieg: 2021 gab es noch eine verunfallte Person, 2022 waren es bereits sechs.

Schwierige Kontrollen

Die Herausforderung, so Christian Egeler, Chef der Verkehrspolizei: Es gebe viele verschiedene Fahrzeugtypen, für die jeweils unterschiedliche Regeln gälten. Es sei nicht einfach zu erkennen, in welchem Modus ein Fahrzeug unterwegs sei oder welcher Fahrzeugklasse es angehöre. Die Möglichkeiten der Manipulation seien ausserdem vielseitig, und man könne die manipulierten Gefährte teils per Knopfdruck in den korrekten Modus verstellen, was bei Kontrollen zu Schwierigkeiten führe.

Mit diesen Herausforderungen ist die Polizei aber nicht nur bei den Trendfahrzeugen konfrontiert, sie gelten auch für die E-Bikes. 48 Unfälle mit Elektrovelos musste die Polizei 2022 verzeichnen, im Vorjahr waren es noch 41. Den grössten Teil der Verunfallten machen dabei die 45- bis 64-Jährigen aus: Sie waren in 50 Prozent aller Fälle mit langsamen und 92 Prozent aller Unfälle mit schnellen E-Bikes involviert.

Egeler kann nur Vermutungen aufstellen, woran das liegt: «Einerseits sind die schnellen E-Bikes teurer und werden daher wohl eher von älteren Menschen gekauft.» Andererseits nehme die Reaktionszeit im Alter ab, und die E-Bikes würden oft unterschätzt.

«Bike Patrol» begegnet E-Bike und E-Trotti Fahrer auf Augenhöhe

Sowohl bei den E-Bikes als auch bei den E-Trendfahrzeugen handle es sich bei vielen der Unfälle um Selbstunfälle. Wie Egeler sagt, zeigten die Lenkerinnen und Lenker dieser Fahrzeuge bei Kontrollen auch oft Unverständnis.

Die Baselbieter Polizei setzt deshalb neu eine «Bike Patrol» mit vier E-Bikes ein, die Patrouillen werden jeweils zu zweit durchgeführt. «Das Verständnis ist deutlich höher, wenn ein Polizist nicht aus einem Auto aussteigt, sondern mit dem Velo kommt», berichtet Egeler vom beendeten Pilotprojekt.

Alkohol und Sekundenschlaf

Über alle Fahrzeuge betrachtet sind die Verkehrsunfälle von 969 im Jahr 2021 auf 862 im 2022 leicht gesunken. Aber: Die Anzahl Schwerverletzter ist auf 82 (Vorjahr: 69) gestiegen. Auch musste die Polizei fünf Todesfälle verzeichnen, was einer Zunahme um eine Person entspricht.

Die Unfallursache war vergangenes Jahr in drei Viertel der Fälle das Verhalten der Lenkerinnen und Lenker. Insbesondere die Einwirkung von Alkohol (Zunahme um 15 Prozent) sowie Übermüdung und Sekundenschlaf (Zunahme um 111 Prozent) kamen vermehrt vor.