Verpflichtungskredit Sollberger überzeugt Rösti: Erster Schritt für die Verlegung der A22 unter den Boden ist geschafft Sandra Sollberger (SVP) ist Teil der Interessengruppe, die sich für eine Verlegung der durch Liestal führenden Strasse einsetzt. Ein Etappenziel hat die Nationalrätin nun erreicht: Das Astra soll eine Vorstudie durchführen.

Im Januar stellte Sandra Sollberger mit den weiteren Mitgliedern der Interessengemeinschaft die Pläne für die A22 vor. Bild: Juri Junkov

Im Kampf um die Verlegung der A22 unter den Boden kann ein Etappensieg verzeichnet werden: Das Bundesamt für Strassen (Astra) wird eine Vorstudie zur Machbarkeit mit einer ersten Einschätzung von Risiken und Kosten in Auftrag geben, wie SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger berichtet. Dies, weil das Projekt in einen Verpflichtungskredit für die Planung von noch nicht beschlossenen Projekten aufgenommen wurde.

Die Machbarkeitsstudie soll nun zügig erstellt werden: Bereits in zwei Jahren geht die nächste Vorlage des Strategischen Entwicklungsprogramms Nationalstrassen (Step) in die Vernehmlassung. «Ziel ist, für diese Vernehmlassung Gewissheit zu haben, ob eine Tieflage möglich ist und mit welchen Kosten und Risiken zu rechnen ist», sagt Sollberger. So hätten Bundesrat und Parlament die nötigen Erkenntnisse, um über eine Aufnahme in die Step-Vorlage zu entscheiden. Ohne Vorstudie keine Step-Aufnahme, so die harte Realität. Ein ambitiöses Ziel, aber machbar, findet die Nationalrätin.

Parteikollege Rösti hatte offene Ohren

Dass es so rasch vorwärts gehe, überrasche selbst sie, wie Sollberger lachend sagt. «Es ist selten, dass man in Sachen Strassen so schnell etwas erwirken kann.» Ihrer Stimme ist anzuhören, wie sehr sie sich über den Schritt freut. «Das ist wirklich mega cool», sagt sie.

4 Bilder 4 Bilder Lärmschutzwände und Autobahn statt Naherholungsgebiet: So sieht die Ergolz vielerorts aus. Juri Junkov

Doch wie hat die Aufnahme in den Verpflichtungskredit so schnell geklappt? Erst Ende Januar hat eine Interessengruppe aus Politikerinnen und Politikern der Region das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt, Ende März haben der Liestaler Stadt- und Einwohnerrat in einer Resolution an SVP-Bundesrat Albert Rösti und alle Nordwestschweizer Parlamentarier Massnahmen gefordert. Rösti ist mitunter ein Grund dafür, dass nun Bewegung ins Projekt kommt. Auch Astra-Direktor Jürg Röthlisberger liess kürzlich im Interview durchblicken, dass Rösti über die Verlegung der A22 nachdenkt.

Bei ihm als neuem Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr und Energie ist Parteikollegin Sollberger auf offene Ohren gestossen: «Er kennt mich. Er weiss: Wenn ich ein Thema einbringe, hat es Hand und Fuss und macht wirklich Sinn», sagt die Nationalrätin. Auch sonst sei ihr Netzwerk der Hauptgrund für den Erfolg gewesen, ist sie überzeugt. «Glaubwürdig und hartnäckig sein, ein gutes Netzwerk haben und dranbleiben lohnt sich», fasst sie zusammen.

Es wird noch eine Weile dauern

Doch auch wenn es nun vorwärts geht: «Es ist nicht so, dass die Bagger in fünf Jahren auffahren», sagt Sollberger. Bis die A22 tatsächlich nicht mehr oberirdisch verläuft, wird es noch eine Weile dauern. Dies unter anderem wegen der Bewilligungsverfahren oder auch, weil die Bevölkerung in das Projekt einbezogen werden soll. Und: Die A22 muss für die Zwischenzeit noch saniert werden. Doch immerhin sei nun ein erster Schritt erreicht.

Bevor das Astra aber mit der Arbeit beginnen kann, muss das Parlament die aktuelle Step-Vorlage, welcher der Verpflichtungskredit angehört, in der Sommersession absegnen. Sollberger macht sich darüber wenig Sorgen: «Vielleicht gibt es vom VCS oder von links-grüner Seite generelle Bedenken, aber ich glaube, im Parlament wird es kein Problem.»